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Названы продукты, которые подешевеют к Новому году

Деловая газета "Взгляд"иещё 2
1 час назад

Перед Новым годом стоит ожидать снижения цен на птицу – из-за низкого спроса, также не ожидается подорожания продуктов с длительным сроком хранения, заявила представитель ассоциации «Руспродсоюз» Ирина Нагайцева.

Стало известно, какие товары подешевеют к Новому году
Фото: ТАССТАСС

«Некоторые продукты к Новому году дешевеют. Это касается, например, цен на мясо птицы. Цена на мясо птицы традиционно растет в так называемый «шашлычный сезон», который длится с апреля по октябрь, затем цена снижается. Осенью птицы становится больше, спрос падает, что позволяет сократить рост цен. Сразу после Нового года стоимость птицы резко падает по причине снижения спроса», – цитирует Ura.ru Нагайцеву.

Она напомнила, что перед праздниками магазины снижают цены на товары, большее количество продуктов для новогоднего стола реализуются по промоакциям.

«Рост продаж с глубокими скидками соответствует тренду низкой покупательной способности населения, который, сегодня, к сожалению, сохраняется», – заключила Нагайцева.

В «Руспродсоюзе» отметили, что цены на продукты с длительным сроком хранения не будут дорожать.

«В преддверие новогодних праздников поставщики и сети зарабатывают на объемах продаж, которые кратно увеличиваются в конце декабря. Все основные условия контрактов к этому времени, как правило, уже сформированы и изменениям не подлежат. Это значит, что цены на тот или иной продукт в ноябре в большинстве случаев мало отличаются от цен на него в декабре. В особенности, если речь идет о продукции длительного срока хранения», – добавила эксперт.

Ранее было заявлено, что цены на два вида рыбы в российских магазинах заметно упадут весной следующего года: подешевеет мороженый минтай и горбуша.
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