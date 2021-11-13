Стало известно, какие товары подешевеют к Новому году

«В преддверие новогодних праздников поставщики и сети зарабатывают на объемах продаж, которые кратно увеличиваются в конце декабря. Все основные условия контрактов к этому времени, как правило, уже сформированы и изменениям не подлежат. Это значит, что цены на тот или иной продукт в ноябре в большинстве случаев мало отличаются от цен на него в декабре. В особенности, если речь идет о продукции длительного срока хранения», – добавила эксперт.