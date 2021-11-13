В ПФР назвали способ выйти на пенсию в 50 лет

Многодетные матери, которые воспитали детей до достижения ими возраста восьми лет, могут выйти на пенсию досрочно. О способе снизить пенсионный возраст на три-десять лет говорится на сайте отделения Пенсионного фонда России (ПФР) по Кабардино-Балкарии.

В фонде рассказали, что женщины, которые родили троих детей, могут выйти на пенсию по достижении 57 лет, матери четверых детей — в 56 лет. При этом женщины, родившие пять или более детей, имеют право начать получать пенсию уже в 50 лет.