Как вырастут тарифы ЖКХ в 2022 году

Правительство установило пределы роста квартплаты в 2022 году, пишет «Российская газета».

Речь идет о тарифах на отопление, горячее и холодное водоснабжение, газ, электроэнергию и вывоз мусора.

Тарифы, как обычно, изменятся с середины года. Предельные индексы подорожания коммунальных услуг определены для каждого региона отдельно.

Так, больше всего платежи вырастут Чечне — на 6,5%. Далее идет Санкт-Петербург — на 6,3%, Крым, Севастополь и Татарстан — на 6,2%.

В Москве, Дагестане и Якутии коммунальные платежи поднимут на 6%.

Минимальный рост тарифов произойдет в Свердловской области — на 2,9%, Марий Эл — на 3,2%, на Чукотке — на 3,3%.

В остальных регионах РФ подорожание составит от 3,4 до 5,4%.