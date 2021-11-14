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Как вырастут тарифы ЖКХ в 2022 году

Ювелина Бернст
1 час назад

Правительство установило пределы роста квартплаты в 2022 году, пишет «Российская газета».

Речь идет о тарифах на отопление, горячее и холодное водоснабжение, газ, электроэнергию и вывоз мусора.

Тарифы, как обычно, изменятся с середины года. Предельные индексы подорожания коммунальных услуг определены для каждого региона отдельно.

В Госдуме предложили заморозить повышение платы по ЖКХ в период пандемии

Так, больше всего платежи вырастут Чечне — на 6,5%. Далее идет Санкт-Петербург — на 6,3%, Крым, Севастополь и Татарстан — на 6,2%.

В Москве, Дагестане и Якутии коммунальные платежи поднимут на 6%.

Минимальный рост тарифов произойдет в Свердловской области — на 2,9%, Марий Эл — на 3,2%, на Чукотке — на 3,3%.

В остальных регионах РФ подорожание составит от 3,4 до 5,4%.

При этом один тариф может подрасти сильнее, чем другой, а повышение платы в одном городе может быть выше, чем в соседних в том же регионе, уточняет издание.

Личный счет,Видео,Госдума,"Российская газета",
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