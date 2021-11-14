Россиянам рассказали, как спасти сбережения от рекордной инфляции

Сохранить накопления россиян в условиях разогнавшейся инфляции можно с помощью приобретения акций и облигаций. Советы финансовых экспертов в этой области приводит РИА «Новости».

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В октябре инфляция в России усилилась до 8,13% (в годовом выражении), при том, что в сентябре она была зафиксирована на уровне с 7,4%. Чтобы сберечь деньги, эксперты советуют обратить внимание на инвестиции в ценные бумаги

Директор департамента управления активами УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Майоров рекомендует, в частности, использовать для этого покупку гособлигаций, привязанных к индексу потребительских цен. По его словам, облигации с изменяющимся купоном являются хорошим способом защиты от инфляции. Он пояснил, что Центробанк может повышать свою ключевую ставку в борьбе с инфляцией. При этом автоматически увеличивается и величина купона облигации, что увеличивает доход инвестора.

«На горизонте нескольких месяцев высокорисковые инструменты, коими являются и акции, и облигации, могут оказаться не лучшим выбором», - считает директор аналитического департамента инвестбанка «Синара» Кирилл Таченников.

По его мнению, краткосрочные депозиты, могут оказаться наиболее прибыльным вложением, поскольку проценты по ним постоянно растут. Он также считает хорошей стратегией сбережения приобретение сбалансированного портфеля рублевых облигаций с периодом полного возврата средств около 3-5 лет. Они позволяют сохранить деньги в среднесрочной перспективе.

Эксперт полагает, что с этой точки зрения наиболее интересны акции нефтегазовых и металлургических компаний, поскольку их доходность сейчас составляет более 10% и имеет тенденцию к дальнейшему росту.