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В Австрии с 15 ноября вводят локдаун для непривитых от COVID-19

Газета.Ru
1 час назад

Власти Австрии вводят с 15 ноября локдаун для людей, которые не прошли вакцинацию или не переболели коронавирусной инфекцией. Об этом заявил австрийский канцлер Александер Шалленберг, сообщает ТАСС.

В Австрии с 15 ноября вводят локдаун для непривитых от COVID-19
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Непривитые смогут выходить из дома только для покупок в магазине, посещения аптеки, для оказания помощи нуждающимся, на работу или прогулку. С 8 ноября не вакцинировавшиеся граждане не могут посещать рестораны, бары, кафе, салоны красоты и массажа, фитнес-центры, кино, театры и заселяться в отелях. Посещать общественные заведения разрешается только обладателям сертификатов о прохождении вакцинации.

«Нас настигла в полную силу четвертая волна. <…> Мы сегодня решили, что с завтрашнего дня, с понедельника, в Австрии будет действовать локдаун для непривитых. Это значит — ограничение на выход из дома для людей старше 12 лет. Жилые помещения можно будет покидать только в исключительных случаях», — сказал Шалленберг.

О намерении австрийских властей ввести национальный локдаун для непривитых от COVID-19 сообщалось 12 ноября. Шалленберг заявлял, что не понимает, «почему две трети должны потерять свою свободу, потому что одна треть колеблется».

Личный счет,ИТАР-ТАСС,
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