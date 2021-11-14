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Эксперты рассказали, как россиянам защитить сбережения от инфляции

News.ru
1 час назад

Сохранить свои сбережения от разогнавшейся инфляции в России помогут некоторые финансовые инструменты. Наиболее надёжными из них эксперты называют банковские депозиты, облигации и диверсификацию, передаёт РИА Новости.

Россиянам назвали способ защитить сбережения от инфляции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Поскольку инфляция имеет все шансы превзойти прогнозы, бороться с ней наш ЦБ планирует при помощи роста ключевой ставки, что в совокупности может привести к дальнейшему снижению стоимости ОФЗ и рублевых облигаций, — отметил директор аналитического департамента инвестбанка «Синара» Кирилл Таченников.

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Поэтому, по его словам, в такой ситуации лучше всего «пересидеть» в депозитах, ставки по которым постепенно пересматриваются в большую сторону.

Директор департамента управления активами УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Майоров посоветовал присмотреться к гособлигациям, привязанным к индексу потребительских цен. В этом случае при растущей инфляции инвестор получает, во-первых, регулярный рост купона, а во-вторых, переоценку по цене самой облигации, которая также может расти в случае положительной рыночной конъюнктуры.

Если же речь идёт о среднесрочных инвестициях – от года и более, то в этом случае Таченников советует сбалансировать свой портфель с превалированием рублевых облигаций с дюрацией (периодом времени до полного возврата вложенных капиталов – ред.). Такая мера позволит обыграть инфляцию.

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Также, по его словам, можно приобрести акции компаний, выплачивающих высокие дивиденды. В первую очередь это касается сектора нефтегаза и металлургии. Прибыль возможна в течение трёх-пяти лет, хотя в моменте не исключена и коррекция.

Справедливая стоимость акций таких компаний меньше подвержена негативному эффекту от роста ставок и выигрывает от роста цен на сырье. Уже сейчас многие эмитенты из этих секторов предлагают доходность более 10%, которая имеет все шансы стать ещё выше в будущем, что позволит обойти инфляционные риски, — отмечает Таченников.

По данным Росстата, инфляция в России в октябре ускорилась до 8,13% в годовом выражении с 7,4% в сентябре. Также резко подскочила и годовая инфляция в США. В октябре она достигла рекорда с 1990 года в 6,2%. Столь резкое ускорение негативно отразилось на рынках.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф посоветовал в качестве защиты от роста цен приобретать облигации федерального займа (ОФЗ) России. Он рассказал, что номинал этих бумаг индексируется на уровень инфляции, а купон некоторых из них привязан к ставке межбанковского рынка RUONIA.

Личный счет,Артем Майоров,Кирилл Таченников,Герман Греф,Пенсионный фонд РФ,Сбербанк России,Центральный банк России,РИА Новости,
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