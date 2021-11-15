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Сбер снижает ставку по ипотеке на 0,2% на готовое жилье при подтверждении дохода выпиской из ПФР

Журнал ДомКлик
1 час назад

Теперь ипотеку в Домклик от СберБанка стало оформить еще проще и выгоднее не только зарплатным клиентам банка. При подтверждении дохода или его части выпиской из Пенсионного фонда России ставка ниже на 0,2%. Скидка действует на приобретение готового жилья.

Сбер снижает ставку по ипотеке на 0,2% на готовое жилье при подтверждении дохода выпиской из ПФР
Фото: Журнал ДомКликЖурнал ДомКлик

Николай Васёв Вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Этой осенью мы уже запустили несколько предложений, в том числе объявляем о новом дисконте на покупку квартиры на вторичном рынке, который составит 0,2 п.п. при предоставлении выписки из Пенсионного фонда России, которая подтверждает доход клиента или часть дохода. На готовое жилье приходится самая большая доля выдачи ипотечных кредитов, поэтому такая «скидка» нужна не только зарплатным клиентам, но и другим гражданам, которые хотят улучшить свои жилищные условия

Дисконт можно получить при сумме кредита не более 15 млн рублей. При регистрации или входе в личный кабинет на сайте Домклик через подтверждённую запись на Госуслугах, клиенту не нужно будет что-то дополнительно делать, банк сам запросит и получит выписку из ПФР. Кроме того, большая часть данных в анкете заемщика будет заполнена автоматически.

Иные документы, подтверждающие доход, будут запрошены, если у клиента не хватает дохода, подтвержденного выпиской из ПФР, для одобрения заявленной суммы кредита.

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