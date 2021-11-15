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Цены на водку и коньяк вырастут

Елена Прошина
44 минуты назад

Власти планируют поднять минимальные розничные цены на водку и коньяк с 1 января 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект приказа правительства.

Цены на водку и коньяк вырастут
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Из документа следует, что в начале следующего года пол-литровая бутылка водки в розничных магазинах подорожает на 7,4 процента, ее минимальная стоимость вырастет до 261 рубля.

Розничная стоимость 0,5 литра коньяка поднимается на 7,6 процента, до 480 рублей. Кроме того, бренди и другая алкогольная продукция на основе винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного и вискового дистиллятов теперь будут стоить минимум 348 рублей за пол-литра.

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До этого власти устанавливали минимальную розничную стоимость алкоголя в начале 2021 года. Тогда бутылка в 0,5 литра водки подорожала с 230 до 243 рублей, а пол-литровая бутылка коньяка - на 13 рублей (с 433 до 446 рублей). Кроме того, игристое емкостью 0,75 литра выросло в цене со 164 до 169 рублей.

Минимальные цены рассчитывают, исходя из себестоимости производства и наценок в рознице и опте, а также на основании банковских гарантий на покупку акцизных марок.
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