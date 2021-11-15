Россияне потратили ₽89 млрд на Wildberries во время «Дня холостяка»

В период распродажи «День холостяка» траты россиян на Wildberries достигли 89 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты аналитики продаж российского онлайн-ретейлера Wildberries в период с 28 октября по 13 ноября 2021 года.
«За время проведения акции покупатели заказали товаров на 89 млрд рублей - почти в три раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Около 70% всего объема заказов пришлось на регионы, 30% - Московский регион», – сказано в аналитике компании.
Среди самых востребованных товаров – одежда, обувь, косметика и парфюмерия, товары для дома, детские товары, а также техника и электроника. 11 ноября россияне оформили более 4,5 млн заказов на Wildberries. Таким образом, в этом году удалось побить исторический рекорд прошлогодней распродажи, который составил 2,5 млн заказов.
В этом году длительность распродажи была чуть больше, чем обычно: ее первый этап Wildberries перенес на 28 октября, начало периода нерабочих дней. Так компания решила поддержать бизнес во время закрытия магазинов.
Ранее аналитики Росбанка рассказали, что с 28 октября по 7 ноября заметнее всего – на 23% – росли траты населения на телекоммуникации, в частности, музыкальные сервисы и онлайн-кинотеатры. Второе место заняли азартные игры и товары для геймеров – рост составил 17% и 13% соответственно. На третьей строчке оказались траты на алкоголь и покупки в супермаркетах – они выросли на 10%.