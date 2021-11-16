Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+5° в 
USD 72.56EUR 82.52
Войти в почту

Россиянам озвучили расценки отдыха на Кубе

Мария Иванова
1 час назад

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин рассказал, что обычно стоимость путевок на Кубу в межсезонье начиналась от 140 тыс. рублей (на двоих), но после отмены ограничений цены могут измениться. Об этом сообщает «Газета.ру».

Россиянам озвучили расценки отдыха на Кубе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Россия с 1 декабря снимет ограничения на выполнение регулярных и чартерных рейсов на Кубу, в Мексику и Катар. Также страна возобновит авиасообщение с Аргентиной, Бангладеш, Бразилией, Коста-Рикой и Монголией.

Горин напомнил, что до 1 декабря действуют ограничительные квоты, из-за которых авиакомпании могут выполнять только лимитированное количество регулярных рейсов в Кайо-Коко и Варадеро.

По его мнению, после отмены ограничений начнутся «полноформатные» полеты в Гавану.

«Так как на Кубе разрешено, с учетом высокой вакцинации населения, снятие ограничений, на Кубе как раз сейчас будет проще расширять и туристические предложения. Цена напрямую будет зависеть от спроса», - подчеркнул Горин.

Он отметил, что в любом случае отмена ограничительных квот - новые возможности для туроператоров и их клиентов.

Личный счет,Дмитрий Горин,Российский союз туриндустрии,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители