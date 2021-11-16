Россиянам озвучили расценки отдыха на Кубе

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин рассказал, что обычно стоимость путевок на Кубу в межсезонье начиналась от 140 тыс. рублей (на двоих), но после отмены ограничений цены могут измениться. Об этом сообщает «Газета.ру».

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Россия с 1 декабря снимет ограничения на выполнение регулярных и чартерных рейсов на Кубу, в Мексику и Катар. Также страна возобновит авиасообщение с Аргентиной, Бангладеш, Бразилией, Коста-Рикой и Монголией.

Горин напомнил, что до 1 декабря действуют ограничительные квоты, из-за которых авиакомпании могут выполнять только лимитированное количество регулярных рейсов в Кайо-Коко и Варадеро.

По его мнению, после отмены ограничений начнутся «полноформатные» полеты в Гавану.

«Так как на Кубе разрешено, с учетом высокой вакцинации населения, снятие ограничений, на Кубе как раз сейчас будет проще расширять и туристические предложения. Цена напрямую будет зависеть от спроса», - подчеркнул Горин.