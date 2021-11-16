Пособие по безработице в 2022 году вырастет

Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении максимального пособия по безработице в 2022 году до 12 792 рублей. Об этом сообщает ТАСС.

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Минимальное пособие составит 1 500 рублей. Его назначают людям, впервые ищущим работу, россиянам, которые за последний год работали меньше 26 недель, уволенным по собственной вине работникам, а также людям, не имеющим сведений о трудовой деятельности и среднем заработке

Максимальную выплату безработные будут получать в первые три месяца, в следующие три месяца - по пять тысяч рублей.

В 2022-м максимальное пособие по безработице в России поднимут до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ) 2021 года. В этом году размер выплаты составляет 12 130 рублей, что соответствует МРОТ 2020 года.

К минимальному размеру оплаты труда в РФ привязаны многие социальные выплаты. Новый МРОТ вступит в силу с 1 января 2022 года и вырастет на 825 рублей - 6,4 процента, до 13 617 рублей.

В кабмине рассчитывают, что благодаря этому вырастут зарплаты около 2,7 млн работников, почти половина из которых заняты в государственных и муниципальных учреждениях.

Дополнительные расходы реального сектора экономики на повышение МРОТ составят 17,4 миллиарда рублей.