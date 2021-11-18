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Российский миллиардер назвал простой способ выжить на пенсии

Lenta.ruиещё 1
38 минут назад

Российский миллиардер, президент компании Becar Asset Management Александр Шарапов назвал простой способ выжить на пенсии — по его мнению, обеспечить себе достойную старость можно, купив «пенсионную однушку». По-другому в России на пенсию тяжело накопить, а сами выплаты для пожилых невысоки, заявил бизнесмен в интервью порталу BN.ru.

Российский миллиардер назвал способ выжить на пенсии
Фото: ТАССТАСС

Отвечая на вопрос об инвестиционном потенциале недвижимости, Шарапов отметил, что квартира, «особенно пенсионная однушка», легко сдается в аренду.

«Потому что или мои дети, или мои друзья и знакомые снимали такое жилье. И когда я покупаю такое жилье, я совершенно четко понимаю, как его сдать в аренду», — пояснил предприниматель.

По его словам, приобретение квартир для сдачи в аренду — это инструмент, популярный не только в России, но и в Китае, Индии, Бразилии, «где слабо развиты и фондовые рынки, и страхование жизни». «Все то же самое: квартира покупается для того, чтобы накопить и как-то обеспечить себе старость», — указал миллиардер. Уже купившим «пять однушек» он посоветовал задуматься о вложениях в стрит-ретейл, офисную недвижимость.

Бизнесмен также заявил, что рост цен на жилье в России продолжится по ряду причин, среди которых можно выделить господдержку ипотечного рынка и сокращение земельного банка у застройщиков.

«За последние 30 лет рубль обесценился в 44 тысячи раз! И недвижимость защищает нас от инфляции, она растет опережающими на два-три процента темпами — естественно, в долгосрочной перспективе, на коротких отрезках бывают и взлеты, и падения. Поэтому никакого отката в ценах [на жилье] в России я не ожидаю», — заключил Шарапов.

Ранее российский миллиардер Игорь Рыбаков посоветовал россиянам ни в коем случае не влезать в долги. Бизнесмен назвал ипотеку «глупой глупостью» и «петлей на шее». Квартиры давно уже перестали быть хорошим инвестиционным вложением, добавил миллиардер.
Личный счет,Экономика России,Игорь Рыбаков,Александр Шарапов,
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