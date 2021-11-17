Россияне стали больше доверять рублю

Согласно исследованию, в 2022 году россияне планируют больше тратить на товары первой необходимости, а копить свои деньги доверят банкам.

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Традиционно в конце года медиахолдинг Rambler&Co спросил интернет-пользователей, каких изменений в личном бюджете они ожидают в 2022 году – как планируют тратить, копить деньги и к какому курсу валют готовятся.

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В 2022 году половина респондентов будут пробовать сохранить баланс между накоплениями и расходами. 30% планируют откладывать небольшие суммы, 20% сведут к минимуму все ежемесячные траты.

Основной статьёй расходов участники опроса называют товары первой необходимости (45%). Остальные планируют распорядится деньгами так: 13% приобретут мебель, бытовую технику или сделают ремонт, каждый десятый обязательно закладывает в бюджет средства на отдых, спорт и развлечения. 9% вложатся в недвижимость, 8% – в здоровье и уход за собой, 7% инвестируют в бизнес, 5% хотят купить новый автомобиль, 3% получить платное образование. По результатам аналогичного опроса в 2021 году, россияне планировали меньше тратить на товары первой необходимости (33%) и больше вкладывать в недвижимость (15%).

Респонденты уже знают, как именно будут копить. Почти треть (32%) просто будут контролировать траты и оставлять финансы на своём банковском счету, 29% считают, что правильнее иметь копилку из наличных, 20% оформят накопительный вклад и 19% создадут свою «финансовую подушку» из валюты.

По итогам 2021 года, бюджет почти половины населения (48%) снизился незначительно, почти у трети (31%) доход остался на прежнем уровне, у 17% – немного вырос. 4% рассказали о сильном увеличении своего заработка за год.

При этом большая часть (39%) не строит долгосрочных экономических планов на 2022. 29% хотят улучшить своё финансовое положение и ищут возможности для этого, а у 17% уже есть варианты, как зарабатывать больше. Для 15% главная цель в будущем году – сохранить доходы на прежнем уровне.

Респонденты спрогнозировали и курс валют в 2022 году. Большинство (37%) считают, что цена за доллар и евро немного поднимется и составит 80 и 90 рублей соответственно. Почти столько же (35%) ждут стабильности в районе 70 и 80 рублей за доллар и евро. 16% настроены пессимистично и готовятся к цене более 100 рублей за доллар и евро. Только 12% ожидают снижения курса до 60 и 70 рублей за валюту. В аналогичном прогнозе на 2021 год оптимистичный сценарий предполагал 70 рублей за доллар и 85 рублей за евро – 25% россиян оказались правы. Для сравнения, в 2020 48% предполагали худший сценарий против 16% сейчас.