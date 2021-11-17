Россиян предупредили о блокировке денежных переводов

Существуют несколько признаков совершения денежных переводов, из-за которых банки могут приостановить операции, сочтя их сомнительными, и даже заблокировать счета. Речь идет о часто повторяющихся расчетах между физическими лицами, переводах между гражданами в размере более 100 тысяч рублей в день или более 1 миллиона рублей в месяц. Об этом «Аргументам и фактам» заявил преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.

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Проблемы могут возникнуть и в том случае, если гражданин осуществляет более 30 переводов в день, отметил эксперт. Перечисление в пользу сомнительного контрагента, например, интернет-казино, может быть заблокировано в любой момент.

Банки могут заблокировать и внезапный крупный перевод денег, случившийся после долгого неиспользования карты, подчеркнул Гожий. Кроме того, под подозрение попадают переводы в необычное время суток, например, ночью – их банк тоже может заблокировать.

По словам эксперта, быстрое списание или снятие поступивших на счет средств банки могут воспринять как использование счета для незаконных операций. Банк также может начать сомневаться, если устройство, используемое для удаленного доступа к банковскому сервису, фигурирует и при операциях по не связанным с конкретным клиентом счетам.

Кредитная организация не будет блокировать счет, если средний остаток по нему не превышает 10% от среднедневного объема операций, но без внимания это не оставит, добавил Гожий.