Как не стать жертвой мошенников в «Черную пятницу»

Чтобы не попасться на уловки мошенников в дни больших скидок при покупках онлайн, россиянам следует усилить бдительность, не переходить по ссылкам из контекстной рекламы и обращать внимание на адреса страниц интернет-магазинов. Об этом РИА Новости сообщили в компании по стратегическому управлению цифровыми рисками BI.ZONE.

Фото: ТАСС ТАСС

Сезон предновогодних распродаж начался на прошлой неделе с акции, приуроченной к 11 ноября. В этот день в Китае отмечают «День холостяка» и проводят распродажи. «Черная пятница» начнется в этом году 26 ноября.

Видео дня

«Мошенники часто используют маркетинговый ажиотаж для обмана людей. «Черная пятница» подстегивает интерес к интернет-магазинам, приманивая аудиторию высокими скидками. Когда человек видит объявление о скидках на нужный ему товар, вероятность, что он перейдет по ссылке, сильно возрастает», — заявил директор блока экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин.

В компании отметили, что у официального сайта магазина в адресной строке должен быть префикс HTTPS. Опечатки в адресе указывают на то, что сайт является мошенническим. Во время открытия настоящего ресурса ошибки и предупреждения об опасности не должны возникать.

Зачастую злоумышленники используют рекламу в поисковой выдаче для того, чтобы привлечь людей на фишинговый ресурс, поэтому в компании предостерегают от перехода по ссылкам контекстных объявлений. Также следует пользоваться мобильными приложениями магазинов, советуют эксперты BI.ZONE.

«Это практически так же надежно, как и совершение покупок в офлайне», — добавили они.

Как отметили эксперты, в настоящее время в интернете существуют ресурсы, с помощью которых можно проверить информацию о дате регистрации домена и его владельце. Они помогут понять, не является ли сайт однодневкой.

Если сайту меньше года, а позиционирует он себя как ресурс крупной компании, он принадлежит мошенникам, заявили в BI.ZONE.

Если персональная информация или данные банковской карты были введены на фишинговом сайте, то следует незамедлительно обратиться в банк, заблокировать и перевыпустить карту.