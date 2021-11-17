Рис, картины или золото. Куда лучше вложиться перед экономическим коллапсом

Первое, что делают россияне, когда появляются признаки грядущего экономического кризиса, они скупают валюту «на все деньги». Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru» не исключают экономического коллапса. И дают советы, как надежнее защитить свои накопления.

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Восстановление экономики на глобальном уровне продолжается, но темпы роста ВВП в этом году замедлятся под воздействием пандемии - с 6,3% до 5,9%, такой прогноз дал в октябре Международный валютный фонд. Прогноз на 2022 год еще менее оптимистичен – 4,9%.

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Эксперты, опрошенные "Газетой.Ru", и вовсе видят признаки надвигающегося экономического кризиса и предлагают начать готовиться к нему уже сейчас. Вице-президент Ассоциации ценового мониторинга Денис Подшиваленко говорит, что до 2024 года в одной точке могут сойтись три волны кризиса: 10-летнего цикла, 25-летнего и 50-летнего цикла.

"По всем признакам - высокая инфляция, уже неизбежное увеличение учетной ставки ФРС США, безработица, остановка производств - нас ждет шторм", - говорит эксперт.

"Плюс логистический коллапс, долговая яма как компаний, так и государств, возможный дефолт Турции, а также конфликты по всему миру и в разных направлениях - от энергетического кризиса в Европе до столкновений на Кавказе, конфликт между Китаем и Индией", - соглашается руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.

Если кризиса в классическом виде и не случится, то стагфляция (замедление роста ВВП при одновременном росте цен) в экономике вполне возможна, полагает ведущий эксперт инвесткомпании "Арикапитал" Сергей Суверов.

"Накопительное страхование собственной жизни"

Эксперты называют несколько способов защитить свои сбережения от кризиса. Среди них – покупка валюты, золота, акций предприятий или госбумаг. Рекомендуется и несколько "экзотических" инструментов - из агросферы или мира искусств.

Подшиваленко советует первым делом застраховать свою жизнь и здоровье. "Инвесторам с небольшим объемом накоплений (до 1 млн руб.) стоит вложиться в накопительное страхование собственной жизни.

"С учетом пандемии нужно подумать не только о себе, но и о своей семье, на всякий случай", - говорит Подшиваленко.

Впрочем, Коган из Высшей школы управления финансами считает накопительное страхование жизни кейсом, "который может быть интересен только тем, кто готов ежемесячно вносить определенную сумму на счет и получить эти деньги с небольшим процентом сверху через несколько лет". По сути, это плохой аналог банковского депозита, который включает в себя страхование жизни и здоровья, добавляет аналитик.

Спрятаться в долларе

Неплохой защитный актив, о котором в первую очередь вспоминают россияне в трудные времена - доллар и другие твердые валюты, уточняют эксперты. "Доллар и евро, как валюты развитых экономик, гораздо более устойчивы и менее подвержены колебаниям, чем рубль - валюта развивающейся экономики. Только не стоит "класть все яйца в одну корзину". Иметь сбережения только в одной валюте - это риск получить убыток", - говорит руководитель представительства инвестиционного Фонда ANIF в России Сергей Григорян.

"Привлекательными являются юаневые долговые инструменты, которые можно приобрести не только в Китае, но и в Гонконге, в Лондоне, а скоро и в России. Для начала можно просто открыть юаневый депозит", - советует управляющий партнер инвесткомпании "Кадерус Капитал" Андрей Акопян. C начала года юань вырос более чем на 2% к доллару США, а с 2019 года рост составил 9,1%, добавляет эксперт.

Золотишко на черный день

Золото во все времена считалось защитным активом, и сейчас тоже, напоминает Григорян из фонда ANIF.

"Но если вы решили инвестировать в драгоценные металлы, то не стоит приобретать физические слитки или изделия из этих металлов, такое сложно реализовать", - говорит эксперт.

Он предлагает обратить внимание на обезличенные металлические счета. Здесь работает тот же принцип, что и на фондовом рынке: инвестор покупает определенный вес драгоценного металла, но не сам металл, этот вес записывается на электронный счет.

"Драгметаллы торгуются на бирже, поэтому вы можете отслеживать курс и покупать их или продавать в зависимости от курсовой выгоды также, как валюту, или акции компаний", - заключает Григорян.

Золото не зря называют "валютой страха" и антикризисной инвестицией, согласен Суверов из "Арикапитал".

"Но при этом в прошлый кризис с июля по ноябрь 2008 года золото сначала упало на 27% и только затем с ноября 2008 года по февраль 2009 года выросло на 39%", - предупреждает он.

С 2009 года, когда кризис в основном миновал, по сегодняшний день цена на золото выросла примерно в два раза.

"То есть при первых случаях паники на рынке золото тоже может падать вместе с другими активами, но затем отрастет", - прогнозирует Суверов.

Самый простой и абсолютно легальный способ купить себе немного золота – это покупка монет из сплава драгоценных металлов, уточняет директор компании "Единый Брокер" Артём Арзамасцев.

"Следует уточнить, речь идет о монетах, выпускаемых Банком России, а не о старинных монетах. Данный способ сохранить капитал подходит для всех граждан, в том числе тех, кто вообще далек от финансового рынка", - говорит эксперт.

"Голубых фишек полные карманы"

А вот покупка акций перед возможно надвигающимся кризисом – не самая лучшая идея, предупреждает Арзамасцев из "Единого Брокера".

"При наступлении кризиса акции первыми попадают под распродажу и могут существенно потерять в цене. Достаточно посмотреть, что было с российскими голубыми фишками (акциями компаний первого эшелона - "Газета.Ru") в 2008 году и вопрос будет закрыт. Тогда большинство таких бумаг снизились в цене более чем в половину. А отдельные бумаги потеряли две трети своей стоимости", - говорит эксперт.

Другое дело - государственные облигации. ОФЗ - вполне подходящий инструмент, что бы переждать кризис. Как правило, в условиях нестабильности, доходность по облигациям в России становится выше, добавляет Арзамасцев.

Грубый рис и прочая экзотика

Совет для искушенных частных инвесторов от специалиста в области технического анализа Даниила Шеповалова - инвестиции во фьючерсы на сельскохозяйственную продукцию.

"Я давно слежу за ценой фьючерсов на грубый рис, сейчас технически график выглядит очень интересно и многообещающе, как бегун на старте. Возможно, рис и не повторит график биткоина, но он явно собрался с силами для рывка наверх", - говорит Шеповалов.

По его прогнозу, в ближайшие годы цена на бурый рис может вырасти почти в два раза: с $14 за американский центнер (примерно 45 кг) до $20-24.

"Не берусь судить, говорит ли это о грядущем продовольственном шоке или сбывающихся прогнозах Ванги по поводу мирового голода, но такие инвестиции - далеко не самая плохая идея в плане защиты от кризиса", - заключает эксперт.