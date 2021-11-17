СМИ сообщили о возможных новых выплатах россиянам

В интернете обсуждают возможность новогодней выплаты семьям с детьми в размере 10 тыс. руб.

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Семьям с детьми к Новому году могут выплатить по 10 тысяч рублей, пишет «Царьград» со ссылкой на источники.

В настоящее время такое решение не принималось. Однако, по мнению экспертов, помощь может быть оказана, так как федеральный бюджет к концу года будет исполнен с профицитом.