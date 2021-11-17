СМИ сообщили о возможных новых выплатах россиянам

В интернете обсуждают возможность новогодней выплаты семьям с детьми в размере 10 тыс. руб.
Семьям с детьми к Новому году могут выплатить по 10 тысяч рублей, пишет «Царьград» со ссылкой на источники.
В настоящее время такое решение не принималось. Однако, по мнению экспертов, помощь может быть оказана, так как федеральный бюджет к концу года будет исполнен с профицитом.
Таким образом, в казне окажутся лишние деньги, которые могут пустить на поддержку семей с детьми. Не исключается, что об этом будет объявлено на традиционной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в декабре.