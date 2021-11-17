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СМИ сообщили о возможных новых выплатах россиянам

Елена Прошина
1 час назад

В интернете обсуждают возможность новогодней выплаты семьям с детьми в размере 10 тыс. руб.

СМИ сообщили о возможных новых выплатах россиянам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Семьям с детьми к Новому году могут выплатить по 10 тысяч рублей, пишет «Царьград» со ссылкой на источники.

В настоящее время такое решение не принималось. Однако, по мнению экспертов, помощь может быть оказана, так как федеральный бюджет к концу года будет исполнен с профицитом.

Таким образом, в казне окажутся лишние деньги, которые могут пустить на поддержку семей с детьми. Не исключается, что об этом будет объявлено на традиционной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в декабре.

Личный счет,Владимир Путин,Царьград ТВ,
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