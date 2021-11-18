Российские инвесторы лишились доступа к счетам из-за посещения Крыма

Пострадал за Крым. Американская компания Interactive Brokers заблокировала счет российского инвестора после того, как тот зашел в свой личный кабинет с территории полуострова, пишет «Коммерсантъ». Как утверждает инвестор, он не может восстановить доступ к своему счету «с шестизначной суммой в долларах» уже три месяца.

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Минувшим летом пользователь пару недель провел в Крыму, а в августе Interactive Brokers заблокировала счет под предлогом того, что он «вошел в аккаунт с территории, находящейся под санкциями». Теперь клиент не может покупать и продавать, ликвидировать позиции, вывести деньги или перевести активы другому брокеру. Ему прислали анкету с вопросами вроде такого: «Имеете ли вы в настоящее время какие-либо связи со страной, на которую наложены санкции»? Инвестор заполнил анкету и отослал обратно, но ничего не изменилось. На вопросы о том, когда счет будет разблокирован, приходят одни отписки.

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Инвестор создал тему на сайте Reddit для обсуждения проблемы. Там предположили, что брокер вычислил его по IP-адресу, но предостерегли от использования VPN, потому что Interactive Brokers может отследить и это, а потом отказать в обслуживании. Получить оперативный комментарий от американского брокера не удалось, связаться с инвестором тоже не получилось.

Но вот что рассказала Business FM администратор неофициальной группы русскоязычных инвесторов Interactive Brokers в Facebook и администратор счетов клиентов в системе этой компании Алина Ананьева:

Алина Ананьева, администратор неофициальной группы русскоязычных инвесторов Interactive Brokers в Facebook: «Обладание паспортом, например, Беларуси, автоматически не дает клиенту открыть счет в Interactive Brokers. С Крымом — чуть сложнее. Считается, что возникает звоночек, если человек на этих территориях родился, проживал, получил паспорт. И, в принципе, отменой звоночка является, наверное, только смена гражданства со сдачей паспорта в этой стране. Стараются, чтобы вообще никаких следов этих стран не было. По факту, конечно, до сих пор не было такого, чтобы люди — просто смотрим на аналог, — чтобы россияне, приезжающие в Беларусь, вдруг получали блокировку счета. А с Крымом, получается, такое произошло. Есть ограничения, заданные американским регулятором OFAC, он отвечает за администрирование санкций. Решения о блокировке принимаются именно там, их не принимает брокер».

По словам Ананьевой, ей известно о трех других похожих случаях, однако суммы на замороженных счетах были намного меньше. На одном из них находилось меньше 100 долларов. Компания БКС работает с Interactive Brokers, но там о таких блокировках ничего не слышали. Продолжает руководитель направления «Интернет-брокер по международным рынкам» БКС Александр Цукерман:

Александр Цукерман руководитель направления «Интернет-брокер по международным рынкам» БКС «Я впервые о таком услышал. Я знаю, что у многих вышестоящих брокеров есть санкционные списки по конкретным лицам и, соответственно, территориям, где запрещено получение дохода от американским акций, допустим, в виде дивидендов и так далее и данный вид торговли. Они могут считать, что клиенты не являются жителями этих санкционных зон, и поэтому там блокируют торговлю до разбирательства. Насколько это нормально, я впервые об этом слышу, то есть раньше таких практик не было. T-Interactive в прошлом году получил достаточно существенные штрафы. Естественно, они свои процедуры открытия счетов, учета счетов тех, с кем они работают, пересмотрели и ужесточили, чтобы опять на эти же штрафы не попасться».

Председатель наблюдательного совета Ассоциации по развитию финансовой грамотности, член общественного совета Московской биржи Анатолий Гавриленко говорит, что американские брокеры, как и любые другие, должны исполнять требования регуляторов и это нужно учитывать при работе с ними. В саму блокировку счета за посещение Крыма Анатолий Гавриленко не очень верит:

Анатолий Гавриленко, председатель наблюдательного совета Ассоциации по развитию финансовой грамотности, член общественного совета Московской биржи: «Если вы выбрали американскую компанию, отнеситесь к этому с уважением. Не просто к тому, что она американская, а к тем законам, которые она обязана соблюдать. Вот и все. Если выявится, что это им закрыли из-за каких-то санкций, во что я абсолютно не верю, то тогда получается, что эти санкции, которыми облагаются какие-то государства, какие-то режимы, какие-то правительства, какие-то руководители стран, да — они отражаются в том числе или в первую очередь на простых людях».