Миллиардер назвал лучший способ накопить на пенсию

«По-другому на пенсию в России тяжело накопить, а сами пенсии невысоки. <…> Или мои дети, или мои друзья и знакомые снимали такое жилье [пенсионную однушку]. И когда я покупаю такое жилье, я совершенно четко понимаю, как его сдать в аренду», - подчеркнул бизнесмен.