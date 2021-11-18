Миллиардер назвал лучший способ накопить на пенсию

Петербургский миллиардер, глава Российской гильдии управляющих и девелоперов Александр Шарапов назвал покупку «пенсионной однушки» для сдачи в аренду лучшим способом накопить на старость. Об этом сообщает BN.ru.
Шарапов подчеркнул, что покупка жилья для сдачи в аренду на пенсии также популярна в Китае, Индии, Бразилии, где слабо развиты фондовые рынки и страхование жизни.
«По-другому на пенсию в России тяжело накопить, а сами пенсии невысоки. <…> Или мои дети, или мои друзья и знакомые снимали такое жилье [пенсионную однушку]. И когда я покупаю такое жилье, я совершенно четко понимаю, как его сдать в аренду», - подчеркнул бизнесмен.
По мнению Шарапова, и в Санкт-Петербурге, и в России в целом рост цен на жилье продолжится.
Ранее вице-президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Эрлик рассказал, что россияне, накопившие через частный фонд 5,5 млн рублей, смогут получать пенсию в 50 тыс. рублей в месяц.