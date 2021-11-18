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Миллиардер назвал лучший способ накопить на пенсию

Мария Иванова
1 час назад

Петербургский миллиардер, глава Российской гильдии управляющих и девелоперов Александр Шарапов назвал покупку «пенсионной однушки» для сдачи в аренду лучшим способом накопить на старость. Об этом сообщает BN.ru.

Миллиардер назвал лучший способ накопить на пенсию
Фото: ТАССТАСС

Шарапов подчеркнул, что покупка жилья для сдачи в аренду на пенсии также популярна в Китае, Индии, Бразилии, где слабо развиты фондовые рынки и страхование жизни.

«По-другому на пенсию в России тяжело накопить, а сами пенсии невысоки. <…> Или мои дети, или мои друзья и знакомые снимали такое жилье [пенсионную однушку]. И когда я покупаю такое жилье, я совершенно четко понимаю, как его сдать в аренду», - подчеркнул бизнесмен.

По мнению Шарапова, и в Санкт-Петербурге, и в России в целом рост цен на жилье продолжится.

Система выплаты пенсий в России изменится

Ранее вице-президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Эрлик рассказал, что россияне, накопившие через частный фонд 5,5 млн рублей, смогут получать пенсию в 50 тыс. рублей в месяц.

Чтобы добиться этого, к дате выхода на пенсию россиянину нужно отправить в НПФ три миллиона собственных отчислений. Это возможно, если в течение 30 лет работы каждый месяц направлять в НПФ около 10 тыс. рублей.
Личный счет,Александр Шарапов,Сергей Эрлик,
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