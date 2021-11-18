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Как обезопасить себя от мошенников в сфере ЖКХ

Лера Букина
33 минуты назад

Чаще всего мошенникам в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) удается обмануть пожилых и одиноких людей, но жертвой может стать любой человек. Об этом в интервью радио Sputnik заявил председатель правления Союза жилищных организаций Москвы, директор Центра медиаторов РАНХиГС, специалист по проблемам коммунального хозяйства, юрист Константин Крохин.

Как обезопасить себя от мошенников в сфере ЖКХ
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

Самым популярным способом заставить жильца расстаться с деньгами является навязывание ему ненужных услуг, отметил он. Эксперт предостерегает от срочного принятия решения, если незнакомец предлагает, например, что-то отремонтировать.

«Мошенники используют психологический прием: введение человека в стресс. Они говорят, что надо быстро принять решение: сегодня скидка 30%, завтра будет уже дороже. Как только вы слышите подобные аргументы, надо сразу притормозить», – рекомендует Крохин.

При этом предлагаемые такими «специалистами» установка якобы продвинутого прибора учета или замена коммуникаций обойдутся дороже, чем обычно, отметил эксперт. К тому же, необходимости в проведении этих работ в большинстве случаев нет.

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По вопросам, связанным с ЖКХ, гражданам следует контактировать с теми людьми, которые могут доказать свою принадлежность к обслуживающей дом компании, заявил Крохин. Речь идет об управляющей организации, учреждении, отвечающей за состояние газового оборудования в здании.

«Работники ЖКХ имеют специальное обмундирование, они должны представиться. И всегда можно позвонить в управляющую организацию или в обслуживающую дом организацию газового хозяйства для того, чтобы уточнить, работают ли такие люди, выполняют ли такие заказы», – советует юрист.

В идеале следует узнать в управляющей организации, занимающейся обслуживанием дома, как именно должен представиться специалист и какую фирму назвать. Как отметил Крохин, крупные компании в сфере ЖКХ обычно носят названия городов или районов.

Ранее юрист адвокатского бюро Asterisk Вячеслав Балдин заявил, что в России зафиксированы случаи, когда мошенники, маскируясь под сотрудников управляющих компаний и аварийных служб, ходят по квартирам и предлагают поставить поддельные газоанализаторы и фильтры по очистке воды. Чаще всего мошенники предлагают установить газоанализатор, который якобы помогает избежать взрыва бытового газа в многоквартирных домах. Мошенники предлагают приобрести прибор, который вешается над газовой плитой и издает звуковой сигнал в случае утечки газа. Также псевдосотрудники управляющих компаний и аварийных служб могут предлагать купить специальный очищающий фильтр для водопроводной воды. По словам юриста, зачастую они заранее добавляют в непрозрачный сосуд реагент, который может менять цвет воды. Балдин отметил, что настоящие сотрудники управляющих компаний не занимаются продажей фильтров.
Личный счет,Константин Крохин,РАНХиГС,ИА Sputnik,
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