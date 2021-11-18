Как обезопасить себя от мошенников в сфере ЖКХ

Чаще всего мошенникам в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) удается обмануть пожилых и одиноких людей, но жертвой может стать любой человек. Об этом в интервью радио Sputnik заявил председатель правления Союза жилищных организаций Москвы, директор Центра медиаторов РАНХиГС, специалист по проблемам коммунального хозяйства, юрист Константин Крохин.
Самым популярным способом заставить жильца расстаться с деньгами является навязывание ему ненужных услуг, отметил он. Эксперт предостерегает от срочного принятия решения, если незнакомец предлагает, например, что-то отремонтировать.
«Мошенники используют психологический прием: введение человека в стресс. Они говорят, что надо быстро принять решение: сегодня скидка 30%, завтра будет уже дороже. Как только вы слышите подобные аргументы, надо сразу притормозить», – рекомендует Крохин.
При этом предлагаемые такими «специалистами» установка якобы продвинутого прибора учета или замена коммуникаций обойдутся дороже, чем обычно, отметил эксперт. К тому же, необходимости в проведении этих работ в большинстве случаев нет.
По вопросам, связанным с ЖКХ, гражданам следует контактировать с теми людьми, которые могут доказать свою принадлежность к обслуживающей дом компании, заявил Крохин. Речь идет об управляющей организации, учреждении, отвечающей за состояние газового оборудования в здании.
«Работники ЖКХ имеют специальное обмундирование, они должны представиться. И всегда можно позвонить в управляющую организацию или в обслуживающую дом организацию газового хозяйства для того, чтобы уточнить, работают ли такие люди, выполняют ли такие заказы», – советует юрист.
В идеале следует узнать в управляющей организации, занимающейся обслуживанием дома, как именно должен представиться специалист и какую фирму назвать. Как отметил Крохин, крупные компании в сфере ЖКХ обычно носят названия городов или районов.