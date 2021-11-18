Как обезопасить себя от мошенников в сфере ЖКХ

Ранее юрист адвокатского бюро Asterisk Вячеслав Балдин заявил, что в России зафиксированы случаи, когда мошенники, маскируясь под сотрудников управляющих компаний и аварийных служб, ходят по квартирам и предлагают поставить поддельные газоанализаторы и фильтры по очистке воды. Чаще всего мошенники предлагают установить газоанализатор, который якобы помогает избежать взрыва бытового газа в многоквартирных домах. Мошенники предлагают приобрести прибор, который вешается над газовой плитой и издает звуковой сигнал в случае утечки газа. Также псевдосотрудники управляющих компаний и аварийных служб могут предлагать купить специальный очищающий фильтр для водопроводной воды. По словам юриста, зачастую они заранее добавляют в непрозрачный сосуд реагент, который может менять цвет воды. Балдин отметил, что настоящие сотрудники управляющих компаний не занимаются продажей фильтров.