ЦБ назвал сроки введения ограничений на выдачу кредитов

«Естественно, мы будем смотреть на ситуацию на рынке, на динамику роста долговой нагрузки, где будем смотреть на разные показатели и на макроуровне, и на индивидуальном уровне заемщиков, будем смотреть распределение рискованных кредитов, как развивается ситуация. <…> Все равно мы должны будем дать банкам какое-то время на то, чтобы они подстроили свои системы, для того чтобы отслеживать эти лимиты, которые будут устанавливаться. Мы ожидаем использования такого инструмента скорее во второй половине следующего года, если в этом будет необходимость», — заявила Данилова.