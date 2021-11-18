ЦБ назвал сроки введения ограничений на выдачу кредитов

Применение прямых количественных ограничений на выдачу некоторых видов ссуд начнется не раньше середины 2022 года. Об этом заявила на конференции S&P глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова, передает РБК.
Законопроект, предполагающий наделение регулятора таким правом, Госдума еще не приняла, отметила Данилова. По ее словам, даже в случае его вступления в силу 1 января 2022 года новые ограничительные меры от ЦБ будут вводиться не сразу.
«Естественно, мы будем смотреть на ситуацию на рынке, на динамику роста долговой нагрузки, где будем смотреть на разные показатели и на макроуровне, и на индивидуальном уровне заемщиков, будем смотреть распределение рискованных кредитов, как развивается ситуация. <…> Все равно мы должны будем дать банкам какое-то время на то, чтобы они подстроили свои системы, для того чтобы отслеживать эти лимиты, которые будут устанавливаться. Мы ожидаем использования такого инструмента скорее во второй половине следующего года, если в этом будет необходимость», — заявила Данилова.
По ее словам, Банк России уже два раза в этом году принимал решение повысить для банков макропруденциальные надбавки на выдачу необеспеченных кредитов с целью сдержать рост необеспеченного кредитования.
Данилова добавила, что различий в лимитах для банков не будет. По словам главы департамента ЦБ, новые ограничительные меры не коснутся уже накопленных кредитных портфелей банков.
Ранее сообщалось, что по итогам девяти месяцев 2021 года портфель необеспеченных кредитов в российских банках увеличился на 19,2% в годовом выражении, до 11,3 трлн рублей.
18 ноября глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор считает возможным снизить максимальную ставку по микрозаймам, которая в настоящее время установлена на уровне 1% в день. Председатель Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, поддержал это предложение.