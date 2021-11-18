Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+17° в 
USD 72.60EUR 82.26
Войти в почту

Злоумышленники придумали новую схему с криптовалютой для обмана россиян

Вероника Полынина
1 час назад

Мошенничество с криптовалютами стало новым трендом киберпреступности, рассказал «Известиям» заместитель председателя правления «Сбера» Станислав Кузнецов.

Злоумышленники придумали новую схему с криптовалютой для обмана россиян
Фото: ReutersReuters

Среди популярных схем – мошенничество с первичным размещением криптовалют (ICO). Злоумышленники предлагают потенциальным жертвам инвестировать в криптовалюту нового стартапа и направляют ссылку на оплату. После получения средств они перестают выходить на связь.

ICO ― это форма сбора средств, когда стартап на основе блокчейна выпускает определенное количество собственных цифровых токенов и предлагает их инвесторам до выхода на биржу. Чаще всего взнос нужно сделать другими криптовалютами, например, биткоином или эфиром.

Недавно в интернете были зафиксированы предложения вложиться в фейковый SquidToken ― по мотивам популярного сериала Squid Game («Игра в кальмара»).

Как рассказал ведущий контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Михаил Сытник, чтобы предложение выглядело правдоподобно, злоумышленники отправляют личное сообщение от «официального канала» или «админа».

Бывает и так, что потенциальную жертву добавляют в «официальный канал», многие из которых выглядят достоверно: они могут использовать защищенное соединение, требовать регистрации и генерировать уникальный онлайн-кошелек для каждой новой жертвы.

Эксперт напомнил, что пользователям не рекомендуется переходить по сомнительным ссылкам из писем, сообщений в мессенджерах и соцсетях.

Личный счет,Станислав Кузнецов,Лаборатория Касперского,Сбербанк России,газета "Известия",
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители