Злоумышленники придумали новую схему с криптовалютой для обмана россиян

Мошенничество с криптовалютами стало новым трендом киберпреступности, рассказал «Известиям» заместитель председателя правления «Сбера» Станислав Кузнецов.

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Среди популярных схем – мошенничество с первичным размещением криптовалют (ICO). Злоумышленники предлагают потенциальным жертвам инвестировать в криптовалюту нового стартапа и направляют ссылку на оплату. После получения средств они перестают выходить на связь.

ICO ― это форма сбора средств, когда стартап на основе блокчейна выпускает определенное количество собственных цифровых токенов и предлагает их инвесторам до выхода на биржу. Чаще всего взнос нужно сделать другими криптовалютами, например, биткоином или эфиром.

Недавно в интернете были зафиксированы предложения вложиться в фейковый SquidToken ― по мотивам популярного сериала Squid Game («Игра в кальмара»).

Как рассказал ведущий контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Михаил Сытник, чтобы предложение выглядело правдоподобно, злоумышленники отправляют личное сообщение от «официального канала» или «админа».

Бывает и так, что потенциальную жертву добавляют в «официальный канал», многие из которых выглядят достоверно: они могут использовать защищенное соединение, требовать регистрации и генерировать уникальный онлайн-кошелек для каждой новой жертвы.