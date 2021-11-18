Цены на ставший необходимым из-за COVID-19 товар рухнули

Цены на медицинские маски в России упали на 20% с начала года

Фото: РИА Новости РИА Новости

Стоимость медицинских масок с начала года снизилась в среднем на 20%, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата.

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В январе одна маска в среднем стоила 11,94 руб., в октябре цены упали до 9,75 руб. за штуку.

Так, в интернет-аптеке «Здравсити» в октябре цены на маски были ниже, чем в январе, на 10%. Маски продаются комплектами от 5 до 50 штук и стоят от 3 до 7 руб. за штуку. На крупнейшем в России маркетплейсе Wildberries за последние полтора года цена одноразовых масок снизилась с 31 руб. до 2 руб. за штуку в наборе из 100 масок.

В сети «Магнит» в январе маски стоили 16,99 руб. за штуку, к началу ноября цены снизились на 76,5% - до 3,99 руб.

При этом закупочные цены на маски существенно не менялись.

По мнению коммерческого директора ЦВ «Протек», куда входит интернет-аптека «Здравсити», Бориса Попова, это в первую очередь связано с изменением спроса. Так, в летний период цены на маски в «Здравсити» были самыми низкими, они снижались на 15% по сравнению с началом года.

В свою очередь на Wildberries продажи масок резко выросли в июне. С июня до октября их заказывали на 18% больше по сравнению с январем-маем того же года. Московские власти 9 июня предупредили, что усилят контроль за ношением масок и перчаток, писали РИА Новости со ссылкой на начальника главного контрольного управления столицы Евгения Данчикова.

Это решение было принято из-за ухудшения эпидситуации в Москве.