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Россиян предупредили о нехватке мест на курорте для богатых

Елена Прошина
1 час назад

Российских туристов предупредили о грядущем дефиците мест в отелях Мальдив на новогодние праздники. Об этом сообщает сайт Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Россиян предупредили о нехватке мест на курорте для богатых
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Согласно данным агентств, Мальдивы, которые считаются курортом для богатых, становятся одним из самых популярных направлений у российских туристов в новогодний период.

Отмечается, что за этот год с 1 января по 9 ноября на Мальдивах побывало 194,5 тыс. отечественных путешественников, что на 385,3% превышает показатели 2020 года. По турпотоку Россия занимает второе место.

При этом, сообщается, что во многих объектах размещения уже не получится найти свободные номера.

«Вариантов с хорошим соотношением цена-качество для семей с детьми ни на Новый год, ни на февраль подтвердить уже практически невозможно. Тем, кто хочет отправиться на Мальдивы на интересующую виллу, нужно быть готовыми к тому, что бронирование должно быть сделано как минимум за 5-6 месяцев до заезда», — заявляют туроператоры.

Кроме того, россиян предупредили, что из-за увеличивающегося турпотока на Мальдивы начинаются проблемы с трансфером на острова из международного аэропорта Мале. Перевозка туристов на гидросамолетах производится исключительно в светлое дневное время суток, а точнее - с 9 утра до 14 часов, поэтому путешественникам необходимо либо дожидаться своей очереди в переполненном аэропорту, либо выбирать другой вид трансфера.
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