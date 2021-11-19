Россиян предупредили о нехватке мест на курорте для богатых

Российских туристов предупредили о грядущем дефиците мест в отелях Мальдив на новогодние праздники. Об этом сообщает сайт Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Согласно данным агентств, Мальдивы, которые считаются курортом для богатых, становятся одним из самых популярных направлений у российских туристов в новогодний период.
Отмечается, что за этот год с 1 января по 9 ноября на Мальдивах побывало 194,5 тыс. отечественных путешественников, что на 385,3% превышает показатели 2020 года. По турпотоку Россия занимает второе место.
При этом, сообщается, что во многих объектах размещения уже не получится найти свободные номера.
«Вариантов с хорошим соотношением цена-качество для семей с детьми ни на Новый год, ни на февраль подтвердить уже практически невозможно. Тем, кто хочет отправиться на Мальдивы на интересующую виллу, нужно быть готовыми к тому, что бронирование должно быть сделано как минимум за 5-6 месяцев до заезда», — заявляют туроператоры.