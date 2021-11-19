Россиян предупредили о нехватке мест на курорте для богатых

«Вариантов с хорошим соотношением цена-качество для семей с детьми ни на Новый год, ни на февраль подтвердить уже практически невозможно. Тем, кто хочет отправиться на Мальдивы на интересующую виллу, нужно быть готовыми к тому, что бронирование должно быть сделано как минимум за 5-6 месяцев до заезда», — заявляют туроператоры.