ЦБ предложил новый способ защиты россиян от мошенников

Центробанк обяжет банки предоставлять клиентам возможность отказываться от дистанционных услуг, чтобы повысить защиту от мошенников. Об этом заявил первый замглавы департамента информационной безопасности Центробанка Артем Сычев. Опрошенные «Известиями» эксперты оценили данную инициативу.

74% населения России активно пользуются безналичными средствами платежа, отметил заместитель директора Института коммуникационного менеджмента НИУ ВШЭ Александр Пушко. По его словам, в последнее время активными пользователями банковских карт стали школьники.

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«Летом этого года было проведено исследование аналитической компании НАФИ, где было установлено, что многие школьники уже имеют личные банковские карты — таких 59%. Охват молодой аудитории получается очень обширный. Исследования показывают, что категория школьников 14–17 лет достаточно неплохо осведомлена о возможном мошенничестве с помощью карт», — заявил он.

При этом Пушко отмечает, что из-за своей доверчивости подростки могут использовать карту на сайтах, которые вызывают подозрения в мошенничестве.

Также в зоне риска находятся граждане старших возрастных групп, отметил Пушко. Он указал на то, что 25% наших пенсионеров получают пенсию на банковские карты.

«Понятно, что эта категория старших возрастных групп демонстрирует достаточно низкий уровень финансовой грамотности», — заявил Пушко.

Отказ от дистанционных каналов направлен на защиту старшего поколения, полагает директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин. Он сослался на данные ЦБ, согласно которым, по итогам второго квартала 2021 года ключевыми источниками угроз стали дистанционные каналы связи. Отмечается, что на них пришлось 81,8% случаев.

Бородулин считает, полностью защитить от мошенников предложенные меры не смогут, однако процент мошеннических операций все же должен снизиться.

Злоумышленники научились успешно получать кредиты в офлайн-каналах банков по поддельным документам или убеждать свою жертву получить там кредит самостоятельно, снять его наличными и перевести им, отметила руководитель практики по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора КПМГ в России и СНГ Наталия Ракова.

«Таким образом, если инициатива по запрету на операции в цифровых каналах и сократит количество мошеннических операций, то ненамного», — считает она.

По мнению Раковой, возможностью ограничить дистанционный доступ воспользуются наиболее консервативные граждане.