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Путин разрешил перечислять деньги коррупционеров в ПФР

Ura.Ru
37 минут назад

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет зачислять в Пенсионный фонд РФ средства, конфискованные у коррупционеров. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин разрешил перечислять деньги коррупционеров в ПФР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Дополнить [ФЗ „Об обязательном пенсионном страховании в РФ“] новым абзацем девятым следующего содержания: „конфискованных денежных средств, полученных в результате совершения коррупционных правонарушений, а также денежных средств от реализации конфискованного имущества, полученного в результате совершения коррупционных правонарушений“», — сообщается в законе.

Документ вступит в силу через десять дней с момента официального опубликования.

До этого закон был одобрен на заседании Совета Федерации. Согласно документу, в пользу ПФР будут перечислять не только деньги коррупционеров, но и суммы от продажи конфискованного имущества, полученного незаконным путем.

Личный счет,Владимир Путин,Пенсионный фонд РФ,Совет Федерации,
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