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Путин утвердил новые правила обмена наличных

Лера Букина
34 минуты назад

Президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешает банкам не требовать у граждан паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, при размене или замене банкнот или монет на сумму, не превышающую 40 тысяч рублей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, пороговая сумма операций по размену банкнот или монет одного номинала на банкноты или монеты другого номинала увеличилась с 15 до 40 тысяч рублей. При совершении таких операций на сумму более 40 тысяч рублей, но не превышающую 100 тысяч рублей, можно проводить упрощенную идентификацию клиента. Если у сотрудника финансовой организации возникнут подозрения в связи с предложенной операцией, он имеет право потребовать паспорт у клиента.

Нововведения упрощают взаимодействие физических лиц с кредитными организациями при размене и замене банкнот и монет.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Россияне начали активно скупать валюту

Ранее зампред ЦБ РФ Михаил Алексеев заявил, что в России изменится внешний вид практически всех находящихся в обращении рублевых банкнот. Крупнейшая денежная реформа с деноминации 1990-х будет проходить в несколько этапов до 2025 года.

Также Алексеев заявлял, что ЦБ рассматривает возможность вернуть в оборот банкноты мелких номиналов. По его словам, покрытие мелких банкнот защитным составом, по аналогии со сторублевками, позволило бы вернуть их в оборот «в качестве долговечного и в то же время более дешевого и удобного в транспортировке, чем монета, платежного инструмента».
Личный счет,Видео,Михаил Алексеев,Владимир Путин,Центральный банк России,
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