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Плюс 25%: Кому положена «советская» надбавка к пенсии

Елена Прошина
20 минут назад

Экономисты прокомментировали возможность существенного увеличения размера пенсий благодаря «советскому» трудовому стажу. Их мнения собрал «Московский Комсомолец».

Плюс 25%: Кому положена «советская» надбавка к пенсии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Речь идет о том, что трудовой стаж в периоды до 1991 и до 2002 года может быть основанием для увеличения пенсии, в общей сложности, на 25%.

Повышение пенсионных выплат, называемое валоризацией, полагается каждому, кто начал трудиться раньше 2002 года. Для них установлена надбавка в 10%. Кроме того, за каждый год трудового стажа, имевшего место раньше 1991 года, полагается дополнительно по 1% к сумме пенсии. Подтверждать факт работы в эти периоды можно трудовой книжкой пенсионера.

«Прибавка к пенсии за советский стаж касается всех, кто сегодня получает пенсию по старости, инвалидности или в случае потери кормильца при условии, что сегодняшний пенсионер имел трудовой стаж до 2002 года», - считает замруководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман рассказал, что, в отличие от советских времен, когда трудовой стаж строго учитывался в трудовых книжках, в период с 1991 по 2001 годы эта система функционировала плохо, что осложняет для людей возможность подтверждать свой фактический стаж. По этой причине Пенсионный фонд всем пенсионерам начисляет дополнительные 10% за трудовой период с 1991 по 2001 годы.

Топ-менеджер в области финансовых коммуникаций Андрей Лобода полагает, что в России методы расчета пенсии сложны для понимания рядовым гражданином. Пенсионеры, трудившиеся в течении не менее 10-12 лет во время СССР, могут претендовать на прибавку к ежемесячным выплатам от государства в размере примерно 1200 рублей, считает он.

Личный счет,Марк Гойхман,Андрей Лобода,Наталья Мильчакова,Московский комсомолец,
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