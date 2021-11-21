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Выплаты россиянам рекордно повысят к выборам президента

Елена Прошина
1 час назад

На плановый период 2023 и 2024 годов Фонд социального страхования РФ (ФСС) получит более двух триллионов рублей. Этот законопроект проходит второе чтение в Госдуме России. Отмечается, что на период президентских выборов в России в 2024 году на социальную поддержку граждан будет выделено более 1 триллиона рублей. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на сайт системы обеспечения законодательной деятельности.

Выплаты россиянам рекордно повысят к выборам президента
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации издания, в 2023 году государство выделит ФСС 1,011 триллиона рублей. На реализацию государственной программы по социальной поддержке граждан будет выделено 929,2 миллиарда рублей. Из этой суммы гражданам выплачиваются больничные и ряд пособий. К примеру, более 350 миллиардов рублей в 2023 году будет выделено на поддержку семей с детьми.

В 2024 году бюджет ФСС возрастет почти на 75 миллиардов рублей и составит 1,06 триллиона рублей. Сумма, направленная на социальные выплаты граждан, также увеличится — до 992,5 миллиарда рублей.

При этом отмечается, что в этом году государство выделило в бюджет ФСС всего 833,2 миллиарда рублей. Из этой суммы 759,4 миллиарда рублей направили на социальные выплаты граждан. Проект федерального закона, который в настоящее время находится на рассмотрении Госдумы РФ, предусматривает постепенное повышение бюджета ФСС до 2024 года. Уже в 2022 году сумма увеличится до 944,1 миллиарда рублей.

Личный счет,Фонд социального страхования РФ,Госдума,
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