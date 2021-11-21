Выплаты россиянам рекордно повысят к выборам президента

На плановый период 2023 и 2024 годов Фонд социального страхования РФ (ФСС) получит более двух триллионов рублей. Этот законопроект проходит второе чтение в Госдуме России. Отмечается, что на период президентских выборов в России в 2024 году на социальную поддержку граждан будет выделено более 1 триллиона рублей. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на сайт системы обеспечения законодательной деятельности.

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По информации издания, в 2023 году государство выделит ФСС 1,011 триллиона рублей. На реализацию государственной программы по социальной поддержке граждан будет выделено 929,2 миллиарда рублей. Из этой суммы гражданам выплачиваются больничные и ряд пособий. К примеру, более 350 миллиардов рублей в 2023 году будет выделено на поддержку семей с детьми.

В 2024 году бюджет ФСС возрастет почти на 75 миллиардов рублей и составит 1,06 триллиона рублей. Сумма, направленная на социальные выплаты граждан, также увеличится — до 992,5 миллиарда рублей.