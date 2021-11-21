Раскрыты уловки мошенников в "черную пятницу"

Директор департамента кибербезопасности банка «Зенит» Олег Волков рассказал об уловках, которые используют мошенники в «Черную пятницу» и другие периоды распродаж. Об этом сообщает РИА «Новости».

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«В черную пятницу активизируются мошенники и количество атак возрастает. Чаще злоумышленники используют подложные сайты популярных магазинов, обещая огромные скидки при условии оплаты товара онлайн», - сказал Волков.

По его словам, фейковые сайты визуально схожи с известными платежными сервисами. Если покупатель введет данные банковской карты, они попадут к злоумышленникам. Затем данные продадут в даркнете.

Чтобы не стать жертвой мошенников, надо следовать простым правилам.

При покупке товара требуется проверять имена ссылок на сайт. Название фейковой страницы может отличаться на одну букву, или вместо буквы «О» использоваться цифра «0». Это один из первых признаков того, что вас хотят обмануть.

Ради безопасности нельзя переходить по ссылкам в рекламных баннерах. Необходимо набрать электронный адрес сайта и найти нужный товар.

Сайты известных компаний имеют адреса, указывающие на торговую марку. Если в названии имеются дополнительные символы, слова или присутствуют домены «org» «info» и т. п., то стоит избегать покупок на таких сайтах.

Для покупок в интернете лучше завести отдельную карту и пополнять, когда необходимо. Если карта привязана к счету основной, то необходимо установить лимит на списание средств, например, 3-5 тыс. рублей в день.