Безнадежная просрочка: Долги россиян выросли

Объем «безнадежной просрочки» россиян по кредитным картам, который превышает 360 дней, за год увеличился на 19,6%, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс» и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

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В настоящее время долги составляют 108,7 млрд рублей. Задолженность по кредиткам показала наибольший рост из всех категорий займов. Как считают эксперты, тенденция продолжится до конца 2021 года. Просрочку более 360 дней банки считают «безнадежной». Если ее не удалось взыскать коллекторам, в большинстве случаев она списывается финансовым учреждением с баланса.

По данным опроса маркетплейса «Юником.24», причиной просрочки по кредиткам 60% анкетируемых назвали финансовые трудности, 10% - семейные проблемы. 20% должников забывали о дате окончания льготного периода или внесения минимального платежа по картам, 5% вносили меньше, чем требуется согласно договору.

В 2021 году началось постепенное восстановление российской экономики и доходов населения, что активизировало рынок кредитных карт с сопутствующими ему рисками для заемщиков и для банков. Согласно Росстату, зафиксирован рост доходов россиян: в третьем квартале они выросли на 8,1%, если сравнивать с тем же периодом прошлого года. Рост ко второму кварталу этого года составил 4,6%. Но при этом уровень инфляции увеличивается. В октябре этот показатель достиг 8,1%.