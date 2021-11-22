Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+10° в 
USD 72.76EUR 82.58
Войти в почту

Объем безнадежной просрочки по кредитным картам превысил 100 млрд рублей

Елена Прошина
2 часа назад

Объем «безнадежной просрочки» россиян по кредитным картам, который превышает 360 дней, за год увеличился на 19,6%, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс» и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

Безнадежная просрочка: Долги россиян выросли
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В настоящее время долги составляют 108,7 млрд рублей. Задолженность по кредиткам показала наибольший рост из всех категорий займов. Как считают эксперты, тенденция продолжится до конца 2021 года. Просрочку более 360 дней банки считают «безнадежной». Если ее не удалось взыскать коллекторам, в большинстве случаев она списывается финансовым учреждением с баланса.

По данным опроса маркетплейса «Юником.24», причиной просрочки по кредиткам 60% анкетируемых назвали финансовые трудности, 10% - семейные проблемы. 20% должников забывали о дате окончания льготного периода или внесения минимального платежа по картам, 5% вносили меньше, чем требуется согласно договору.

В 2021 году началось постепенное восстановление российской экономики и доходов населения, что активизировало рынок кредитных карт с сопутствующими ему рисками для заемщиков и для банков. Согласно Росстату, зафиксирован рост доходов россиян: в третьем квартале они выросли на 8,1%, если сравнивать с тем же периодом прошлого года. Рост ко второму кварталу этого года составил 4,6%. Но при этом уровень инфляции увеличивается. В октябре этот показатель достиг 8,1%.

Ранее в Центробанке предупредили о риске брать займы у нелегальных кредиторов. Начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Главного управления Банка России по ЦФО Евгений Балычев пояснил, что это может обернуться существенными имущественными потерями и даже поставить под угрозу здоровье заёмщика.

Личный счет,Экономика России,Коллекторы,Центральный банк России,Росстат,"Российская газета",
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители