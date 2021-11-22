Россияне озвучили размер достойной пенсии

Опрос показал, что мнение респондентов разделилось в зависимости от возраста. Люди младше 24 лет заявили, что достойно жить можно на 35,8 тысячи рублей в месяц. При этом участники исследования старше 45 лет озвучили сумму в 45 тысяч рублей. В среднем достаточный размер пенсии составляет 43 тысяч рублей, что на 8 % меньше прошлогоднего результата.