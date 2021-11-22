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Россияне в ходе опроса назвали размер достойной пенсии

Мир24иещё 12
48 минут назад

Проживающий в крупных городах страны россияне назвали размер достойной пенсии, передает РБК, ссылаясь на исследование IT-сервиса по поиску работы и подбору сотрудников Superjob.

Россияне озвучили размер достойной пенсии
Фото: ТАССТАСС

Опрос показал, что мнение респондентов разделилось в зависимости от возраста. Люди младше 24 лет заявили, что достойно жить можно на 35,8 тысячи рублей в месяц. При этом участники исследования старше 45 лет озвучили сумму в 45 тысяч рублей. В среднем достаточный размер пенсии составляет 43 тысяч рублей, что на 8 % меньше прошлогоднего результата.

Дадут ли пенсионерам по 15 тысяч в декабре

Согласно опросу, большинство опрошенных – 28 % – хотят работать после выхода на пенсию. 24 % намерены жить только на госвыплату. Личные сбережения назвали 14 % респондентов, еще 7 % – иные источники дохода. Только 4 % респондентов рассчитывают на негосударственные пенсионные фонды.
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