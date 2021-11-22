Конфеты и шоколад резко подорожают перед Новым годом

Производители сладостей планируют поднять цены перед Новым годом. О своих планах они уже проинформировали ретейлеров. Об этом пишут «Известия».

Один из крупнейших отечественных изготовителей конфет и шоколада «Акконд» направил ретейлерам уведомление о подорожании продукции на 5–20% с 1 декабря, рассказали изданию в сети «Верный». Рост цен обусловлен подорожанием сырья, упаковочных и горюче-смазочных материалов.

Как указали в «Верном», в октябре бренды «Красный Октябрь», «Бабаевский» и «Коркунов» подняли цены на 6%, что было вторым повышением за год. Весной рост цен также составил 6%.

Поставщики связали рост отпускных цен на кондитерские изделия с увеличением затрат на муку, сахар, жиры и другие составляющие, сообщили изданию в X5 Group («Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель»).

«Мы со своей стороны делаем все возможное, чтобы изменение цен на полке проходило максимально комфортно для потребителей, в том числе демпфируем рост закупочных цен за счет экономии собственных затрат», — отметили в пресс-службе компании.

Уведомления о росте цен на продукцию в октябре направили некоторые крупные поставщики кондитерских изделий и «Утконосу онлайн». Производители объяснили подорожание повышением цен на логистику и сырье, в частности, сахар, патоку, какао и фундук.

В Минсельхозе отметили, что рост отпускных цен кондитерских изделий не носит системного характера и касается только отдельных предприятий и ассортиментных позиций. Рост цен в ведомстве связали с удорожанием упаковки, сырья, электроэнергии, транспортных услуг и других составляющих себестоимости.