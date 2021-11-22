Не облагаемый налогом доход предложили повысить в 2,5 раза

В Госдуму в ближайшее время внесут законопроект «О внесении изменения в статью 217 части второй Налогового кодекса РФ», который предусматривает увеличение размера дохода физических лиц, не подлежащего налогообложению, до 10 тысяч рублей. Об этом пишут «Известия».

Сейчас такому налогообложению не подлежат определенные виды доходов граждан, не превышающие 4 тысяч рублей, отмечается в пояснительной записке к законопроекту. Речь идет о материальной помощи работодателей своим работникам, возмещении или оплате лекарственных препаратов для медицинского применения, финансовой помощи образовательной организации студентам (курсантам), аспирантам, адъюнктам, ординаторам и ассистентам-стажерам, материальной помощи инвалидам общественных организаций инвалидов, а также стоимости подарков, полученных налогоплательщиками от организаций или индивидуальных предпринимателей.

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Как говорится в документе, принятие новых норм улучшит материальное положение инвалидов, пенсионеров, студентов и других малообеспеченных граждан, которые в течение года получили доходы, не подлежащие налогообложению.

Инициативу одобрили в большинстве фракций Госдумы.

«Это абсолютно правильная идея. Тем более это важно сделать в связи с пандемией, большой инфляцией и неблагоприятной экономической ситуацией», — заявил изданию первый зампред фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов.

В КПРФ поддержали предложение, однако там считают, что сумму следует поднять еще больше.

«Рациональное зерно, конечно, в этой инициативе есть, индексация нужна. Но увеличение всего до 10 тысяч рублей очень маленькое. Это как мертвому припарки. На мой взгляд, тут должен быть системный подход. Нужно одновременно установить минимальную границу в 25 тысяч рублей для МРОТа, минимальной пенсии и необлагаемого дохода НДФЛ», — указал депутат Госдумы от фракции Сергей Обухов.

В ЛДПР полностью поддерживают инициативу, поскольку ее целью является защита малообеспеченных граждан. Во фракциях «Единой России» и «Новых людей» планируют ознакомиться с законопроектом после внесения его в Госдуму.

В Минфине в настоящее время рассматривают законопроект.