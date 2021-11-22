Цены на красную икру побили 21-летний максимум

В октябре 2021 года средняя стоимость лососевой икры в рознице впервые составила более 5 тысяч рублей за 1 кг. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Росстата. Таких цен на красную икру не было за всю доступную историю наблюдений с 2000 года. По данным ведомства, за 20 лет икра подорожала в 7,4 раза. В октябре 2000 года 1 кг стоил в рознице 675,2 рубля.

Фото: ТАСС ТАСС

Рост цен произошел, несмотря на увеличение добычи лососевых, которые дают красную икру. Стоимость красной рыбы в рознице также выросла: цена за 1 кг лососевых рыб в охлажденном и мороженом виде поднялась в октябре 2021 года год к году на 16% — с 726,9 до 845,3 руб.

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У самих рыбаков отпускная стоимость красной рыбы и ее икры не выросла, а, наоборот, падает, указал президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев. По его словам, у рыбаков во Владивостоке стоимость 1 кг горбуши в октябре этого года составляла 180–190 рублей, что примерно на 20% ниже, чем год назад. Стоимость 1 кг икры горбуши у рыбаков уменьшилась год к году приблизительно на 15%, с 3,3 тысячи до 2,8 тысячи рублей.

Рост цен на красную икру является сезонным, отмечает президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка и основатель сети рыбных магазинов-кафе «Моремания» Виталий Корнев.

«Судя по вылову, цены должны быть ниже, но на рынке явный ажиотаж», — указал он.

Вице-президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин в разговоре с изданием отметил, что «уже начался предновогодний ажиотаж и все решили заработать». По его словам, качественной икры дешевле 3,6 тыс. рублей в опте сейчас нет, а цены не упадут раньше января 2022 года.

На ситуации с ценами в рознице негативно отражается и резкий, почти двукратный рост стоимости перевозки, отметил Зверев. Доставка рыбной продукции с Дальнего Востока в центр России выросла в цене с 12–13 до 25–27 рублей за 1 кг.

Ретейлер X5 Group сдерживает закупочную стоимость красной рыбы и икру посредством экономии собственных затрат, поэтому цены на полке растут не столь стремительно, заявили в пресс-службе компании.