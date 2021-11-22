В Госдуме предложили снизить НДФЛ для части россиян

«Есть масса инструментов, как сделать платежи нулевыми, или почти нулевыми. Например, снизить ставку, либо сделать налоговый вычет с минимальной суммы дохода. Мы такие вычеты с НДФЛ для разных категорий граждан принимаем регулярно, и сделать их для бедных как категории не составляет труда — нужна просто воля политиков и чиновников. Наша фракция, например, предлагала как минимум снизить НДФЛ до 5% для тех, кто получает менее 100 тысяч рублей в год», — подчеркнул он.