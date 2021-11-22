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В Госдуме предложили снизить НДФЛ для части россиян

Лера Букина
1 час назад

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов предложил для граждан с минимальным доходом понизить ставку НДФЛ или ввести новый налоговый вычет. Об этом он заявил в интервью URA.RU.

В Госдуме предложили снизить НДФЛ для части россиян
Фото: ТАССТАСС

«Есть масса инструментов, как сделать платежи нулевыми, или почти нулевыми. Например, снизить ставку, либо сделать налоговый вычет с минимальной суммы дохода. Мы такие вычеты с НДФЛ для разных категорий граждан принимаем регулярно, и сделать их для бедных как категории не составляет труда — нужна просто воля политиков и чиновников. Наша фракция, например, предлагала как минимум снизить НДФЛ до 5% для тех, кто получает менее 100 тысяч рублей в год», — подчеркнул он.

Щапов указал на отсутствие возможности полностью отменить НДФЛ для людей с низкими доходами. Он подчеркнул, что это не соответствует принципам налогового законодательства.

«Есть вполне работающая модель НДФЛ, опробованная временем и практикой во многих странах. Она хороша тем, что позволяет гибко настраивать объем платежей исходя из любых принципов. Хотите уменьшить разрыв в доходах? Пожалуйста, вводите прогрессивную шкалу. Хотите облегчить жизнь конкретной категории? Есть инструмент налогового вычета и пониженной ставки», — отметил депутат.

Ранее глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров заявил, что ведомство планирует отказаться от использования декларации о доходах по форме 3-НДФЛ.

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Также стало известно, что в Госдуму в ближайшее время внесут законопроект «О внесении изменения в статью 217 части второй Налогового кодекса РФ», который предусматривает увеличение размера дохода физических лиц, не подлежащего налогообложению, с 4 тысяч до 10 тысяч рублей.
Личный счет,Михаил Щапов,Даниил Егоров,Федеральная налоговая служба,Госдума,РИА Ura.ru,
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