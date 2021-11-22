В Госдуме предложили снизить НДФЛ для части россиян

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов предложил для граждан с минимальным доходом понизить ставку НДФЛ или ввести новый налоговый вычет. Об этом он заявил в интервью URA.RU.
«Есть масса инструментов, как сделать платежи нулевыми, или почти нулевыми. Например, снизить ставку, либо сделать налоговый вычет с минимальной суммы дохода. Мы такие вычеты с НДФЛ для разных категорий граждан принимаем регулярно, и сделать их для бедных как категории не составляет труда — нужна просто воля политиков и чиновников. Наша фракция, например, предлагала как минимум снизить НДФЛ до 5% для тех, кто получает менее 100 тысяч рублей в год», — подчеркнул он.
Щапов указал на отсутствие возможности полностью отменить НДФЛ для людей с низкими доходами. Он подчеркнул, что это не соответствует принципам налогового законодательства.
«Есть вполне работающая модель НДФЛ, опробованная временем и практикой во многих странах. Она хороша тем, что позволяет гибко настраивать объем платежей исходя из любых принципов. Хотите уменьшить разрыв в доходах? Пожалуйста, вводите прогрессивную шкалу. Хотите облегчить жизнь конкретной категории? Есть инструмент налогового вычета и пониженной ставки», — отметил депутат.
Ранее глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров заявил, что ведомство планирует отказаться от использования декларации о доходах по форме 3-НДФЛ.