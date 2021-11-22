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«Копите на старость»: экономист допустил исчезновение пенсий

Мария Иванова
1 час назад

Экономист Михаил Хазин посоветовал не надеяться на пенсионные выплаты и копить на старость, так как в будущем пенсионные системы могут дать сбой. Как рассказало DEITA.RU, помочь на пенсии могут накопления в золотых монетах.

«Копите на старость»: экономист допустил исчезновение пенсий
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Самым простым и эффективным способом накопить на комфортную старость экономист назвал покупку маленькой золотой монеты с изображением Георгия Победоносца с каждой зарплаты. Все купленные драгоценности он посоветовал хранить дома в сейфе, а не в банковской ячейке.

Экономист отметил, что на пенсии обладатель таких накоплений сможет продавать по монете в месяц и обеспечивать себе более комфортную жизнь.

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Юрист Александр Толмачев ранее прогнозировал, что к 2035 году у россиян могут начаться проблемы с пенсиями, и посоветовал молодым людям «копить на старость» самостоятельно.

Толмачев подчеркнул, что Пенсионный фонд России в первую очередь будет стоять на страже финансовых интересов государства и в итоге страна может пойти по пути Китая, где пенсионные выплаты для разных категорий пенсионеров заметно различаются.

Юрист посоветовал молодым людям открывать долгосрочные вклады, которые поддержат их на пенсии.

«Надейтесь только сами на себя, а также на своих близких родственников», - заключил он.

Проректор Академии труда и социальных отношений, доктор экономических наук Александр Сафонов называл получение страховой пенсии несбыточной мечтой для десятков тысяч россиян.

Для назначения страховой пенсии по старости необходимы минимальный трудовой стаж и накопленные пенсионные баллы. Если гражданину не хватает страхового стажа или пенсионных баллов, то ему назначается социальная пенсия.

Сафонов отметил, что россиян часто подводит трудовой стаж в 90-е, так как тогда «никто не вел статистику» и многие работали неофициально.
Личный счет,Александр Толмачев,Александр Сафонов,Михаил Хазин,Пенсионный фонд РФ,РИА "Дейта",
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