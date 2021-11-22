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«Лучше не рисковать»: налоговая пригрозила сдающим квартиры россиянам

Вероника Полынина
27 минут назад

В Федеральной налоговой службе (ФНС) посоветовали сдающим квартиры россиянам зарегистрироваться в качестве самозанятых и платить налоги.

«Лучше не рисковать»: налоговая пригрозила сдающим квартиры россиянам
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Глава службы Даниил Егоров в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что ФНС легко отслеживает незаконно сдающиеся в аренду квартиры через рекламу в интернете.

«90% съема жилья происходит через рекламу в интернете. Это не самый сложный ресурс для доступа, для того чтобы мы идентифицировали эту аренду», - предупредил он.

По словам главы ФНС, режим налога на профессиональный доход был создан «специально для таких случаев», а сумма в 4% от дохода не стоит того, чтобы из-за нее «рисковать многим».

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Как отметил Даниил Егоров, налоговым режимом для самозанятых пользуются уже порядка 3,5 млн россиян. Механизм прост в использовании, подключение к нему занимает три минуты.

Эксперимент по уплате налога на профессиональный доход самозанятыми стартовал в России 1 января 2019 года. Ставка налога составляет 4% для работающих с физлицами и 6% для работающих с компаниями и индивидуальным предпринимателями. С июля 2020 года режим начал действовать по всей стране.

Личный счет,Даниил Егоров,Федеральная налоговая служба,
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