«Лучше не рисковать»: налоговая пригрозила сдающим квартиры россиянам

В Федеральной налоговой службе (ФНС) посоветовали сдающим квартиры россиянам зарегистрироваться в качестве самозанятых и платить налоги.

Глава службы Даниил Егоров в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что ФНС легко отслеживает незаконно сдающиеся в аренду квартиры через рекламу в интернете.

«90% съема жилья происходит через рекламу в интернете. Это не самый сложный ресурс для доступа, для того чтобы мы идентифицировали эту аренду», - предупредил он.

По словам главы ФНС, режим налога на профессиональный доход был создан «специально для таких случаев», а сумма в 4% от дохода не стоит того, чтобы из-за нее «рисковать многим».

Как отметил Даниил Егоров, налоговым режимом для самозанятых пользуются уже порядка 3,5 млн россиян. Механизм прост в использовании, подключение к нему занимает три минуты.