Россиян предупредили о скрытой опасности зарплатных карт

Генеральный директор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин в беседе с агентством «Прайм» сообщил, что банк может подключить держателю зарплатной карты услугу овердрафта, из-за которой можно уйти в минус по карте.

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«По сути, это отмирающий вид кредитования физических лиц, уступающий свою нишу кредитным картам. Основным каналом его продвижения являются так называемые зарплатные проекты, когда банк при выпуске зарплатных карт устанавливает по ним лимит овердрафта», — пояснил он.

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Сравнив овердрафт с кредитной картой в плане стоимости займа, Лагуткин отметил, что сейчас различия между ними минимальны. Среднее значение полной стоимости кредита (ПСК), которая рассчитывается по алгоритмам, установленным ЦБ за тот же период времени — 25,7%, тогда как по кредитным картам — 25,2%.

Финансист рекомендует при получении дебетовых карт акцентировать внимание на двух моментах – на самом сам факте установления лимита овердрафта и на его сумме.

Тем, кто узнал о функции овердрафта только после начисления долга, следует прежде всего обратиться в банк и заблокировать лимит овердрафта, если в нем нет необходимости.

«Вторым шагом нужно оплатить задолженность переда банком, а при отсутствии необходимой суммы официально просить банк о реструктуризации задолженности и по факту о переводе овердрафта в режим обычного потребительского кредита с посильной величиной ежемесячного платежа, получив, по сути, рассрочку в погашении образовавшейся задолженности», — посоветовал Лагуткин.

Он не рекомендует играть с банком «в молчанку» и пропускать сроки платежа. Это может ухудшить оценки со стороны кредиторов и создать сложности с получением кредитов в будущем, заключил финансист.