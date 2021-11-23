Вратаря «Зенита» шокировали цены в Финляндии и Норвегии

Вратарь «Зенита» Александр Васютин , который выступает за шведский «Юргорден» на правах аренды, был шокирован ценами на продукты в скандинавских странах. Как сообщает Sport24 , сперва футболист побывал в Финляндии, где стоимость местных продуктов показалась ему «невообразимой», а после оказался в Норвегии, где его ждал еще больший шок.

«Если сравнивать, для меня Финляндия на третьем месте, Норвегия на втором, Швеция на первом. Первый культурный шок у меня был в Финляндии. Постоянно переводил цены в рубли и хватался за голову! Приходилось привыкать, что хлеб и ещё что-нибудь будет стоить порядка тысячи рублей», — отметил футболист.

За пакет продуктов футболист отдавал около 50 евро (около 3,5 тыс. рублей). Во время выступлений в Норвегии Васютин часто ездил за продуктами в Швецию, где они в два раза дешевле — так делали все участники его команды. В среднем на еду у вратаря уходило около €200, а в Норвегии тот же набор продуктов обошелся бы ему в €450.