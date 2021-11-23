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Россиян предостерегли от уловок «Черной пятницы»

Лера Букина
29 минут назад

Зачастую экономия от покупок в период «Черной пятницы» не столь велика, как принято считать, заявил в беседе с Национальной службой новостей руководитель департамента маркетинга НИУ ВШЭ Игорь Липсиц. По его словам, это игра на человеческой психологии.

«Черная пятница» в этом году начинается 25 ноября и продлится три дня.

«Момент неожиданной скидки или распродажи нравится людям, даже когда он ожидаем, и это "черная пятница". Они считают, что это самый выгодный момент для совершения покупки. Туда закладывают все, что залежалось на полках. Выгода для ретейлера понятна, ну а люди, может, и не получают большую выгоду, но они получают удовольствие», — сказал эксперт.

Стандартная модель распродаж является уловкой, поскольку в большинстве случаев сети сначала поднимают цены, после чего «красиво сообщают о том, что они продают значительно дешевле», отметил Липсиц.

И такая схема хорошо работает, поскольку люди верят, что совершают очень выгодную покупку. Эксперт предупредил, что очень часто в зону распродажи подкладывают товары без уценки.

Липсиц обратил внимание на то, что в розничной торговле в России часто и так проводят выгодные акции. Так, по ряду категорий доля промоакций составляет 80% продаж.

«По отдельным товарным группам действительно возникает большая экономия. Но это тоже неоднозначная вещь. Покупая что-то, вы замораживаете деньги семьи в запасах товаров. Это странно с точки зрения любого менеджмента. Деньги должны работать и приносить доход. Но не все российские семьи хоть как-то готовы складывать и сберегать», — подытожил Липсиц.

Ранее сообщалось, что 65% участников исследования Superjob не верят в выгоду «Черной пятницы». Лишь 14% россиян считают, что на распродаже можно приобрести товары и услуги действительно по сниженным ценам.

Личный счет,Видео,ВШЭ,
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