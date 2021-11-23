Россиянам решили «охладить пыл» к микрокредитам

Госдума рассмотрит законопроект, дающий Центробанку право ограничивать выдачу кредитов в России (в том числе микрофинансовыми организациями) рассказала «Парламентская газета». Это должно «охладить пыл» микрокредиторов.
Сейчас ЦБ может ограничивать выдачу банками отдельных видов кредитов и займов только в исключительных случаях и после согласования с правительством.
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и депутат Игорь Дивинский предложили дать право принимать такие решения совету директоров ЦБ.
По задумке авторов документа, ЦБ сможет определять максимально допустимую долю отдельных видов кредитов и займов, «в соответствии с характеристиками этих кредитов».
«Также он определит порядок применения соответствующих ограничений», - подчеркнул Аксаков.
При введении лимитов на выдачу кредитов в ЦБ смогут учитывать рост кредитования, опережающий доходы населения, увеличение закредитованности россиян, а также рост доли длинных необеспеченных кредитов. Меры не коснутся образовательных кредитов и кредитов для людей с инвалидностью на покупку средств реабилитации и лечение.
Также законопроект наделяет ЦБ правом устанавливать ответственность для банков и микрофинансовых организаций за нарушение своих решений.
В Госдуме рассчитывают, что эта инициатива «охладит пыл» микрофинансовых организаций, выдающих необеспеченные займы закредитованным россиянам.
В Минэкономразвития ранее заявили об опасной закредитованности населения России. По данным министерства, объем невозвратных кредитов достиг трех процентов ВВП страны, около 70 процентов заемщиков испытывают трудности с погашением долгов. Платеж по кредитам у трети российских заемщиков превышает 60 процентов от их ежемесячного дохода.