Россиянам решили «охладить пыл» к микрокредитам

Госдума рассмотрит законопроект, дающий Центробанку право ограничивать выдачу кредитов в России (в том числе микрофинансовыми организациями) рассказала «Парламентская газета». Это должно «охладить пыл» микрокредиторов.

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Сейчас ЦБ может ограничивать выдачу банками отдельных видов кредитов и займов только в исключительных случаях и после согласования с правительством.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и депутат Игорь Дивинский предложили дать право принимать такие решения совету директоров ЦБ.

По задумке авторов документа, ЦБ сможет определять максимально допустимую долю отдельных видов кредитов и займов, «в соответствии с характеристиками этих кредитов».

«Также он определит порядок применения соответствующих ограничений», - подчеркнул Аксаков.

При введении лимитов на выдачу кредитов в ЦБ смогут учитывать рост кредитования, опережающий доходы населения, увеличение закредитованности россиян, а также рост доли длинных необеспеченных кредитов. Меры не коснутся образовательных кредитов и кредитов для людей с инвалидностью на покупку средств реабилитации и лечение.

Также законопроект наделяет ЦБ правом устанавливать ответственность для банков и микрофинансовых организаций за нарушение своих решений.

В Госдуме рассчитывают, что эта инициатива «охладит пыл» микрофинансовых организаций, выдающих необеспеченные займы закредитованным россиянам.