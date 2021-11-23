Россияне нарастили валютные сбережения

По итогам октября валютные сбережения россиян превысили уровень на начало пандемии коронавируса и составили $95,2 млрд. Об этом РИА Новости рассказал начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, ссылаясь на данные ЦБ РФ.

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Сбережения граждан на валютных счетах в октябре выросли на 1,1% и достигли максимального уровня с января 2020 года. Тогда россияне хранили в банках $96,1 млрд.

Также наблюдается рост средств физлиц в иностранной валюте. Это происходит третий месяц подряд. Так, за август они выросли на $0,1 млрд, за сентябрь – на $1,4 млрд, за октябрь – на $1,1 млрд.

Динамика по большей части обеспечивается текущими счетами, которые по итогам прошлого месяца пополнились на 2,4%. Так, показатель достиг исторического максимума – $38,1 млрд.

Также зафиксирован рост средств россиян на срочных депозитах третий месяц подряд. По итогам октября они выросли еще на 0,3%, до $57,1 млрд.

В рублях средства физических лиц в банках за октябрь увеличились на 117 млрд рублей, или на 0,4%, до 26,1 трлн рублей, свидетельствуют данные Центробанка.