Части россиян поднимут зарплату до Нового года

Порядка 40% россиян ожидают повышения заработной платы до конца года. Об этом сообщается в исследовании онлайн-сервиса поиска работы SuperJoob. При этом 41% работодателей пока не планирует индексировать зарплаты сотрудникам.

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«Пересмотра своих доходов работодателями до конца года ожидают 42% россиян. Во многих организациях конец года — традиционное время для повышения зарплаты или ее индексации. В ближайшее время сделать это планируют 29% компаний — это заметно больше, чем в 2020 году (21%), но меньше, чем в доковидном 2019-м (32%)», — приводит результаты исследования SuperJob «Прайм».

Опрос проводился среди экономически-активного населения России старше 18 лет, среди менеджеров по персоналу и других представителей кадровых служб. По данным исследования, 30% работодателей повышали зарплаты работникам менее полугода назад, еще 23% — от полугода до года назад. В 9% компаний заработная плата не индексировалась более двух лет.

Чаще других повышения зарплаты ожидают сотрудники с доходом свыше 80 тысяч рублей — 51% от общего числа. В целом количество человек, которые ждут индексации заработной платы, увеличилось по сравнению с 2020 годом — тогда такой ответ дали 36% человек. При этом 36% опрошенных в 2021 году не рассчитывают на увеличение дохода.