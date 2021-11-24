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Россиянам предложили каникулы за границей за 25 тысяч рублей

Мария Иванова
11 минут назад

Опрошенные «Известиями» туроператоры рассказали о бюджетных вариантах встретить Новый год на зарубежных курортах. Самым доступным предложением оказался трехзвездочный отель в турецком Кемере: новогодняя неделя там обойдется в 24,7 тысячи рублей на двоих с питанием «все включено».

Россиянам предложили каникулы за границей за 25 тысяч рублей
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По данным «Интуриста», стоимость недели каникул в египетском Шарм-эль-Шейхе стартует от 48,1 тыс. рублей: столько будет стоить номер в отеле «три звезды» с питанием «все включено». Гостиница расположена в 300–500 метрах от пляжа, вылет прямой, но в неудобное время. С вылетом в удобные часы цена составит 55,6 тыс. рублей.

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В Tui отметили, что, несмотря на наличие более бюджетных вариантов, россияне предпочитают египетские пятизвездочные отели с питанием «все включено». Новогодняя неделя в подобной гостинице обойдется минимум в 71 тыс. рублей на двоих.

В ОАЭ неделя каникул для двоих обойдется как минимум в 78,8 тыс. рублей. Речь идет о четырехзвездочном отеле в эмирате Рас-эль-Хайма, в стоимость входят завтраки. Гостиницы «пять звезд» по системе «все включено» в Эмиратах стоят от 180 тыс. рублей на двоих за неделю.

Еще один вариант новогоднего отдыха - Шри-Ланка. В этой стране новогоднюю неделю можно провести за 96,5 тыс. рублей на двоих. Столько будет стоить отдых в гестхаусе без питания с перелетом на стыковочном рейсе. В пути придется провести 25 часов.

Глава сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян отметил, что последним шансом купить дешевые новогодние авиабилеты за рубеж может стать «Черная пятница», когда многие авиакомпании объявят распродажу.

«Коммерсант» ранее рассказал, что российские туристы, планирующие горнолыжный отпуск этой зимой, отказываются от дорогой Красной Поляны в пользу бюджетных курортов Мурманской и Кемеровской областей.

По данным сервиса «Суточно.ру», зимой средняя стоимость суток на горнолыжных курортах РФ во время каникул составит 4,7 тыс. рублей в сутки (рост на 6,8 процента год к году). Шесть дней Красной поляны обойдутся в 46,9 тыс. рублей, это на 13 процентов выше, чем год назад.

Личный счет,Алексан Мкртчян,газета "Известия",
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