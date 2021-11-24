Премии до 600 тысяч: кого из россиян озолотят под Новый год

Аналитик AMarkets Артем Деев рассказал, что в 2021 году тринадцатую зарплату получат сотрудники компаний, занимающихся добычей нефти, газа и металлов, производством удобрений, а также работники банков и ритейла. Как сообщает Life, в некоторых сферах новогодние премии могут достигать 600 тыс. рублей.

Тринадцатая зарплата обычно представляет собой поощрение в размере среднемесячной выплаты, благодаря которому сотрудник получает на один оклад в год больше.

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Аналитик TeleTrade Марк Гойхман рассказал, что 2021 год оказался более удачным для экономики и бизнеса по сравнению с 2020-м, но не дотянул по показателям до 2019-го.

«Поэтому можно предположить, что премии могут ждать сотрудники 40–45 процентов организаций. Причем среди компаний есть немало тех, чье финансовое положение значительно улучшилось за год», - заявил он.

Гойхман отметил, что речь идет о добывающих, металлургических компаниях, выигравших от взлета цен на ресурсы.

Эксперт в области финансовых коммуникаций Андрей Лобода заявил, что в этом году «королями рынка» оказались энергетические компании, фармацевтика, здравоохранение и индустрия электронной коммерции.

«Даже рядовым сотрудникам компаний этих секторов стоит приготовить большой мешок для новогодних корпоративных подарков и премий. Денежные премиальные вознаграждения и бонусы могут колебаться от одного до восьми окладов», - заявил Лобода.

По его мнению, в финансовом секторе премии могут составить от 100 до 600 тыс. рублей. На премию в несколько миллионов может рассчитывать эффективный топ-менеджер, отметил эксперт.

По данным исследования HeadHunter, в среднем размер премиальных в России составляет 55 процента от зарплаты. Около 50 процентов сотрудников получают премию в пределах 30–70 процентов от оклада.

«Размер премии в большинстве случаев зависит от финансового положения компании и реже - от уровня достижений самих сотрудников. Как ни странно, но среди опрошенных около трети признали, что размер поощрения за их труды зависит от настроения начальника», - рассказала глава проекта «Банк данных заработных плат» hh.ru Наталья Данина.

Половина россиян, принявших участие в опросе HeadHunter в 2020 году, рассказали, что никогда не получают годовых премий. Больше всего сотрудников с премиями - в сфере добычи сырья (27 процентов) и госсекторе (18 процентов), меньше всего - в сферах искусства, массмедиа, гостинично-ресторанного бизнеса и продаж (по четыре процента).