«Пока хватит сил»: россияне приготовились работать на пенсии

Число желающих продолжать работать после официального выхода на пенсию выросло на 22% по сравнению с 2020 годом. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные опроса «Работа.ру» и НПФ Сбербанка.

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Согласно исследованию, 61% респондентов планируют работать или подрабатывать после достижения пенсионного возраста, а 27% участников опроса после выхода на пенсию планируют посвятить себя заботам о семье. 23% респондентов хотят тратить время исключительно на себя, 16% на пенсии планируют путешествовать, 13% займутся самообразованием. 4% опрошенных признались, что хотели бы стать блогерами.

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Наибольшая доля планирующих работать на пенсии — среди работников промышленности (69%), наименьшая — среди маркетологов (48%).

40% респондентов заявили, что намерены работать или подрабатывать до тех пор, пока будет хватать сил.

23% респондентов не планируют работать или подрабатывать после официального выхода на пенсию. Также отмечается, что 37% респондентов намерены продолжить работать по своей специальности, 13% — консультировать по своей специальности, а 27% собираются сменить сферу деятельности.

«Мы видим, что большинство россиян хотели бы продолжить работать или подрабатывать после достижения пенсионного возраста. При этом и для соискателей зрелого возраста актуален тренд на смену профессии — более четверти из них будут рассматривать работу в новых для себя отраслях после официального выхода на пенсию», — отметил Владимир Корицкий, коммерческий директор сервиса «Работа.ру».

После выхода на пенсию 22% хотели бы получать более 100 тысяч рублей в месяц, 15% – 30-40 тысяч рублей, другие 15% – 40-50 тысяч рублей, 13% – 20-30 тысяч рублей, 12% – 50-60 тысяч рублей, 8% – 80-90 тысяч рублей, 6% – 60-70 тысяч рублей, 5% – до 20 тысяч рублей, 4% – 70-80 тысяч рублей.

Маркетологи, финансисты и сотрудники ИТ-сферы имеют самые высокие запросы по доходам на пенсии. Так, 37%, 36% и 33% из них соответственно хотят получать более 100 тысяч рублей в месяц.