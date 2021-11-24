Части россиян повысят зарплату до Нового года

Около 40% россиян надеются на повышение зарплаты до конца года. Вместе с тем на ее индексацию готовы пойти чуть меньше 30% компаний, сообщает «Прайм» со ссылкой на исследование онлайн-сервиса поиска работы SuperJob.

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«Во многих организациях конец года — традиционное время для повышения зарплаты или ее индексации. В ближайшее время сделать это планируют 29% компаний — это заметно больше, чем в 2020 году (21%), но меньше, чем в доковидном 2019-м (32%)», — говорится в исследовании.

Как стало известно, 41% компаний пока не собираются индексировать зарплаты сотрудникам. В 2020 году такой ответ дали 51% участников опроса, в 2019 году — 40%.

Исследование показало, что 30% компаний уже поднимали оклады сотрудникам менее чем полгода назад, еще 23% — от полугода до года назад. В 12% организаций уже прошло от года до двух лет с момента последнего повышения зарплаты, в 9% — более двух лет.

«Между тем пересмотра своих доходов работодателями до конца года ожидают 42% россиян, чаще других — респонденты с доходом свыше 80 тысяч рублей (51%)», — говорится в исследовании.

В 2020 году на повышение зарплаты рассчитывали 36% участников исследования, в 2019 году — 42%. 36% опрошенных россиян не ждут повышения своего трудового дохода в текущем году.