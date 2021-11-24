Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
-3° в 
USD 74.83EUR 84.17
Войти в почту

Части россиян повысят зарплату до Нового года

Лера Букина
1 час назад

Около 40% россиян надеются на повышение зарплаты до конца года. Вместе с тем на ее индексацию готовы пойти чуть меньше 30% компаний, сообщает «Прайм» со ссылкой на исследование онлайн-сервиса поиска работы SuperJob.

Части россиян повысят зарплату до Нового года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Во многих организациях конец года — традиционное время для повышения зарплаты или ее индексации. В ближайшее время сделать это планируют 29% компаний — это заметно больше, чем в 2020 году (21%), но меньше, чем в доковидном 2019-м (32%)», — говорится в исследовании.

Как стало известно, 41% компаний пока не собираются индексировать зарплаты сотрудникам. В 2020 году такой ответ дали 51% участников опроса, в 2019 году — 40%.

Исследование показало, что 30% компаний уже поднимали оклады сотрудникам менее чем полгода назад, еще 23% — от полугода до года назад. В 12% организаций уже прошло от года до двух лет с момента последнего повышения зарплаты, в 9% — более двух лет.

«Между тем пересмотра своих доходов работодателями до конца года ожидают 42% россиян, чаще других — респонденты с доходом свыше 80 тысяч рублей (51%)», — говорится в исследовании.

В 2020 году на повышение зарплаты рассчитывали 36% участников исследования, в 2019 году — 42%. 36% опрошенных россиян не ждут повышения своего трудового дохода в текущем году.

Ранее сообщалось, что, согласно результатам исследования сервиса «Работа.ру», для большинства россиян решающим фактором в выборе работодателя является заработная плата. 43% респондентов готовы смириться с любыми принципами компании, если им будут хорошо платить. Только 18% участников опроса ни за какие деньги не примут противоречивые ценности компании.

Личный счет,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители