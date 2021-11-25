Россиянам назвали способ сэкономить на новогодних украшениях

«Буквально на следующий день после Нового года все самые трендовые украшения уже будут продаваться с хорошей скидкой. Но здесь главное — именно успеть, потому что практически сразу после окончания каникул их убирают со стендов, а в следующем сезоне они уже будут продаваться по полной стоимости. Поэтому действительно есть смысл покупать украшения не сейчас, в декабре, когда они продаются по максимальной стоимости, а в начале января», — подчеркнула Алборова.