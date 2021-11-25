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Россиянам назвали способ сэкономить на новогодних украшениях

Елена Прошина
1 час назад

Профессиональный декоратор и блогер Анастасия Алборова раскрыла секрет наиболее выгодной покупки новогоднего декора. В беседе с «Мослентой» она посоветовала покупать игрушки, гирлянды и мишуру в январе, после Нового года.

Россиянам назвали способ сэкономить на новогодних украшениях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Буквально на следующий день после Нового года все самые трендовые украшения уже будут продаваться с хорошей скидкой. Но здесь главное — именно успеть, потому что практически сразу после окончания каникул их убирают со стендов, а в следующем сезоне они уже будут продаваться по полной стоимости. Поэтому действительно есть смысл покупать украшения не сейчас, в декабре, когда они продаются по максимальной стоимости, а в начале января», — подчеркнула Алборова.

Декоратор призналась, что сама неоднократно пользовалась этим советом и не раз благодаря скидкам покупала по низкой цене эксклюзивные украшения.

Еще один совет сэкономить на новогоднем декоре — сделать его самостоятельно. В частности, новогодние венки можно собрать на основе искусственной гирлянды из еловых веток, что выйдет дешевле готовых вариантов. Как уверяет Алборова, магазинное украшение обойдется покупателю в 2 тысячи рублей, тогда как комплект из елочной гирлянды и игрушек, которые можно прикрепить с помощью клеевого пистолета — в 300 рублей.
Личный счет,Мослента,
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