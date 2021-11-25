Магазины стали реже делать скидки на повседневные товары

В России зафиксировано сокращение доли продаж товаров повседневного спроса со скидками в третьем квартале 2021 года. Она упала на 5,4 процентных пункта (до 49% в деньгах) по отношению к тому же периоду прошлого года. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные NielsenIQ.

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Отмечается, что это самое резкое падение за последние пять лет. Ситуация наблюдается в большинстве крупных категорий товаров повседневного спроса, рассказала директор по аналитике и консалтингу NielsenIQ Россия Марина Волкова. По ее словам, это свидетельствует о масштабных процессах на рынке, а не о точечных изменениях в определенных сегментах.

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Основной драйвер снижения доли промопродаж – продукты, доля продаж со скидками которых сократилась на 5,8 процентных пункта до 48,1%. В непродовольственных категориях падение в третьем квартале составило 2 процентных пункта до 55,4%.

Самая большая доля продаж со скидками (в денежном выражении) зафиксирована в таких категориях, как кондиционеры для белья (89%), стиральные порошки (75%), средства для мытья посуды (73%), творожные десерты (71%), йогурты ложковые (66%), йогурты питьевые (66%), напитки из сока и молока (64%), средства личной гигиены (64%), еда для кошек (64%).

Сообщается, что резкое снижение доли связано с сезонностью, переходом ретейлеров к стратегии постоянно низких цен, поиском покупателей скидок в онлайн-магазинах. Другим важным драйвером является инфляция. Производители стремятся нарастить прибыльность в условиях роста себестоимости продукции, а ретейлеры идут на сокращение инвестиций в скидки ради сохранения маржинальности в условиях снижения трафика, указали в NielsenIQ.

«Скидки - один из самых результативных инструментов увеличения продаж, однако традиционное представление о нем трансформируется в перспективе нескольких лет за счет развития сегмента собственных торговых марок ритейлеров, усиления роли дискаунтеров и конкуренции крупных игроков, которые активно запускают сервисы подписок, кэшбеков, персонализированные скидки на основе программ лояльности, кобрендинговые банковские продукты и другие механики работы с промо», – заявила Волкова.